PIB da Colômbia cresce 0,3% no 4º tri na comparação anual e 0,6% em 2023

O Produto Interno Bruto (PIB) da Colômbia expandiu 0,6% em 2023, segundo o Departamento Administrativo Nacional de Estatística (Dane) do país. O resultado representa uma desaceleração brusca frente ao crescimento anual de 7,3% visto em 2022.

No recorte do quarto trimestre de 2023, o PIB cresceu 0,3% ante igual período de 2022 na série original do Dane - abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam expansão de 1,2%. Na comparação trimestral, o PIB do quarto trimestre avançou 0,04% na série ajustada, disse o Dane.

No terceiro trimestre de 2023, o PIB caiu 0,6% na variação anual (número revisado de -0,3% previamente informado).