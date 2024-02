Petróleo sobe mais de 1% após dados dos EUA pesarem sobre dólar

Por Stephanie Kelly

NOVA YORK (Reuters) - Os preços do petróleo subiram mais de 1% nesta quinta-feira, depois que dados de varejo dos Estados Unidos provocaram uma queda do dólar, embora os investidores estivessem atentos a um relatório da Agência Internacional de Energia (IEA, na sigla em inglês) que sinalizou desaceleração do crescimento da demanda este ano.

Os futuros do petróleo Brent fecharam em alta de 1,26 dólar, ou 1,5%, a 82,86 dólares o barril. Os futuros do petróleo West Texas Intermediate dos EUA subiram 1,39 dólar, ou 1,8%, para 78,03 dólares.

O índice do dólar norte-americano caiu cerca de 0,3% depois que dados mostraram que as vendas no varejo dos EUA caíram mais do que o esperado em janeiro. Um dólar mais fraco normalmente aumenta os preços do petróleo, pois torna a mercadoria mais barata para os detentores de outras moedas.

Os dados suscitaram otimismo em torno dos cortes das taxas de juros por parte do Federal Reserve no futuro, o que poderá ser positivo para a procura de petróleo.

"Os cortes nas taxas estão de volta à mesa e isso está nos dando um pequeno impulso", disse Phil Flynn, analista do Price Futures Group.

No entanto, outros ganhos no preço do petróleo foram limitados por um relatório da IEA divulgado nesta quinta-feira, que afirmou que a demanda global de petróleo está perdendo impulso, levando a agência a reduzir a sua previsão de crescimento para 2024 de 1,24 milhão de barris por dia (bpd) para 1,22 milhão de barris por dia.

(Reportagem de Stephanie Kelly; reportagem adicional de Ahmad Ghaddar, Emily Chow e Sudarshan Varadhan)