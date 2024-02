Peru busca aprender boas práticas no setor trabalhista na Cúpula Mundial de Governos, diz ministro do país

Por Marta Cruzado

DUBAI, 15 de fevereiro de 2024 (WAM) -- O Peru participou da Cúpula Mundial de Governos (WGS, na sigla em inglês) 2024 com o objetivo de aprender sobre boas práticas no setor de trabalho para educar seus cidadãos a fim de aumentar a produtividade do país e reduzir a pobreza, disse Daniel Maurate, ministro peruano do Trabalho e Promoção do Emprego, à Agência de Notícias dos Emirados (WAM) durante o evento em Dubai nesta semana.

O ministro destacou que, apesar dos abundantes recursos do Peru, alcançar o desenvolvimento é um desafio devido à fraqueza do capital humano. Essa questão foi discutida depois que o ministro participou de um painel sobre o futuro dos recursos humanos do governo. Maurate enfatizou a necessidade de abordar esse desafio, observando que, em alguns países, as pessoas lutam para conseguir empregos por serem superqualificadas, enquanto no Peru e na América Latina, o problema está no fato de as pessoas serem subqualificadas.

Maurate destacou a necessidade de os países modernizarem seus programas educacionais para se alinharem à era digital, à medida que as mudanças globais se desenvolvem e os governos integram cada vez mais a inteligência artificial. O sistema educacional da nação sul-americana não está equipado para fornecer aos indivíduos as habilidades digitais necessárias exigidas pelo mercado de trabalho, resultando em desafios para as empresas localizarem pessoal qualificado nesse setor, completou.

Em resposta a esses problemas, o governo peruano está lançando uma série de iniciativas, como várias bolsas de estudo para treinar jovens em habilidades digitais, juntamente com o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Além disso, o governo peruano está financiando programas em que as empresas participam indicando o que é necessário para treinar os jovens e inseri-los no mercado de trabalho.

Por meio desse programa, todas as partes se beneficiam: a empresa ganha uma força de trabalho mais qualificada, a entidade de treinamento recebe uma compensação e indivíduos de origens desfavorecidas são integrados ao mercado de trabalho, destacou Maurate.

Por outro lado, o Ministério do Trabalho e Promoção do Emprego do Peru também lançou um programa chamado "Minha carreira", que informa os jovens sobre quais profissões são mais procuradas e quanto ganham em cada uma delas. O ministro mencionou que os jovens no Peru podem utilizar uma plataforma digital para explorar opções de carreira, avaliar possíveis salários e determinar a disponibilidade de empregos antes de tomar decisões.

Maurate agradeceu aos organizadores da Cúpula Mundial de Governos por darem espaço à América Latina e enfatizou a importância de aprimorar o capital humano global, já que os desenvolvimentos na América Latina podem impactar outras regiões do mundo.

Durante sua visita aos Emirados Árabes Unidos, o ministro se reuniu com outras autoridades locais para discutir como melhorar o capital humano e, acima de tudo, para que o Peru possa aprender sobre a experiência bem-sucedida de desenvolvimento que o país alcançou para tentar implementá-la. "Os países da América Latina precisam fazer um grande esforço para trabalhar para alcançar o desenvolvimento. Não podemos ficar para sempre em um processo de desenvolvimento", concluiu.