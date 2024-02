No Egito, Lula ressalta potencial comercial dos países árabes

(ANSA) - BRASÍLIA, 15 FEB - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) destacou o potencial de investimentos e comércio dos países árabes durante uma sessão extraordinária do Conselho de Representantes da Liga de Estados Árabes, realizada nesta quinta-feira (15) no Cairo, Egito.

"O potencial é imenso em setores como comércio, investimentos, meio-ambiente, ciência e tecnologia, cultura e cooperação para o desenvolvimento", afirmou Lula.

O presidente ressaltou que o comércio com os países da Liga Árabe passou de US$ 5,4 bilhões em 2003 para US$ 30 bilhões em 2023, e destacou que a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Egito se tornaram membros do Brics em janeiro.

"Com o reforço do Novo Banco de Desenvolvimento, continuaremos trabalhando para que o Brics continue a ser uma força positiva em um mundo multipolar".

Lula fez um discurso diante dos representantes dos 22 países da Liga após uma reunião com o presidente egípcio, Abdel Fatah Al-Sisi.

O líder do Partido dos Trabalhadores escolheu o Egito como destino de sua primeira viagem internacional de 2024. Nesta sexta-feira (16), ele realizará uma visita de Estado à Etiópia, e no sábado (17) participará da cúpula de presidentes da União Africana. O líder sul-americano aproveitou a visita à Liga Árabe para afirmar que o Brasil, atual presidente temporário do G20, está "priorizando a inclusão social e o combate à fome e à pobreza, a promoção do desenvolvimento sustentável, a transição energética e a reforma das instituições da governança global". (ANSA).

