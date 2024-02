Ministros e sindicatos de agricultores da Índia negociam fim dos protestos

Por Sunil Kataria e Anushree Fadnavis

AMBALA, Índia (Reuters) - Os sindicatos de agricultores da Índia conversarão com ministros governamentais nesta quinta-feira, disse um líder sindical, após dois dias de protestos exigindo preços mais altos para suas colheitas.

A polícia usou gás lacrimogêneo e barricadas para impedir que milhares de agricultores marchassem até a capital, Nova Délhi, para reforçar suas reivindicações de que o governo estabeleça um preço mínimo a todos os seus produtos, a fim de garantir que eles possam se sustentar.

Os agricultores formam um bloco eleitoral influente, e os protestos ocorrem alguns meses antes das eleições nacionais, nas quais o primeiro-ministro Narendra Modi buscará um terceiro mandato.

Sarvan Singh Pandher, secretário geral de um dos sindicatos que lideram os protestos, disse que os agricultores conversarão com o ministro da Agricultura, Arjun Munda, o ministro do Comércio, Piyush Goyal, e o ministro de Estado para Assuntos Internos, Nityanand Rai.

"Estamos indo para a reunião em um clima totalmente positivo e com total fé de que alguma solução será encontrada", disse Pandher à agência de notícias ANI, na qual a Reuters tem uma participação minoritária.

A reunião será a terceira entre os sindicatos e o governo neste mês. As negociações anteriores não conseguiram garantir o compromisso do governo de fornecer preços de apoio, o que estimulou os agricultores a prosseguir com sua marcha "Delhi Chalo", ou "Vamos para Délhi".

Pandher disse que, se as negociações fracassarem novamente, os agricultores devem ter permissão para protestar em paz.

Na fronteira entre os Estados de Punjab e Haryana, onde a polícia interrompeu a marcha a cerca de 200 km ao norte de Délhi, os agricultores aguardavam o resultado das negociações, aquecendo-se com xícaras de chá quente e comendo biscoitos, enquanto a polícia os observava de uma ponte próxima.

Um grupo de 100 agricultores se ofereceu para manter a paz enquanto as discussões estavam em andamento, disse um dos agricultores.

"Não estamos planejando tomar nenhuma atitude até que as negociações com o governo terminem", disse Kamaljeet Singh, que estava impedindo que os manifestantes se aproximassem da polícia.

O protesto ocorre dois anos depois que o governo de Modi, após protestos semelhantes, revogou algumas leis agrícolas e prometeu encontrar maneiras de garantir preços de apoio para todos os produtos.