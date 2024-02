Ministro italiano recebe alta após sentir dores no peito

ROMA, 15 FEV (ANSA) - Após ser internado em virtude de fortes dores no peito, o ministro da Defesa da Itália, Guido Crosetto, recebeu alta nesta quinta-feira (15) de um hospital em Roma.

Incomodado com as persistentes dores na região, o político foi sozinho andando ao pronto-socorro do San Carlo di Nancy, onde estava desde terça-feira (13).

Crosetto passou por vários exames no hospital romano, que afirmaram que as dores foram causadas por uma leve pericardite.

No entanto, as verificações descartaram qualquer dano no coração do italiano e suas condições de saúde foram definidas como "boas".

"Gostaria de agradecer a todos os italianos pelas inúmeras mensagens de solidariedade recebidas nos últimos dias", disse o ministro.

Mesmo internado, Crosetto trabalhou em alguns dossiês importantes e manteve contato com o chefe do Estado-Maior da Defesa, Giuseppe Cavo Dragone, e seu gabinete.

"A proximidade que muitos cidadãos me demonstraram é o melhor incentivo para continuar a trabalhar com determinação e compromisso ao serviço do país, pela defesa e segurança da Itália", concluiu. (ANSA).

