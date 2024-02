Ministro emirático do Exterior e diretora-geral da UNESCO discutem perspectivas de cooperação cultural e educacional

ABU DHABI, 15 de fevereiro de 2024 (WAM) - O xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, ministro das Relações Exteriores, se reuniu com Audrey Azoulay, diretora-geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), para discutir perspectivas de acelerar a cooperação conjunta. A reunião também abordou uma série de questões culturais, educacionais e científicas de interesse comum. Durante o encontro, os dois discutiram projetos e iniciativas atuais e futuros da UNESCO que visam preservar o patrimônio cultural e civilizacional global para as gerações futuras.

Abdullah bin Zayed Al Nahyan destacou o firme apoio dos Emirados Árabes Unidos aos objetivos e programas da UNESCO e aos esforços da organização internacional para manter e preservar o patrimônio cultural e civilizacional - o preservando como uma ferramenta eficaz para alcançar o desenvolvimento abrangente e sustentável nas sociedades.

O ministro também elogiou os esforços de Audrey Azoulay na UNESCO, enfatizando que os Emirados Árabes Unidos e a organização sediada em Paris estão ligados por fortes relações e cooperação construtiva que começaram há décadas, com base em uma visão compartilhada da importância do apoio contínuo ao patrimônio cultural mundial e da disseminação dos valores de tolerância, paz e coexistência entre todos os povos.

Por sua vez, a diretora-geral da UNESCO ressaltou as relações de cooperação com os EAU - elogiando o apoio contínuo do paísà organização, seus objetivos e projetos em várias partes do mundo.

A reunião contou com a presença do xeique Salem bin Khalid Al Qassimi, ministro da Cultura; Noura bint Mohammed Al Kaabi, ministra de Estado; e Ali Abdullah Al Ali, representante Permanente dos EAU na UNESCO.