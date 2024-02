Ministro da Justiça apresenta a estratégia digital do governo dos Emirados Árabes Unidos na Cúpula Mundial de Governos

DUBAI, 15 de fevereiro de 2024 (WAM) -- Abdullah bin Sultan bin Awad Al Nuaimi, ministro da Justiça, destacou a estratégia de governo digital dos Emirados Árabes Unidos e a visão do país para abraçar os enormes avanços tecnológicos durante uma reunião com ministros da justiça de vários países na recém-concluída Cúpula Mundial de Governos (WGS) em Dubai.

Al Nuaimi enfatizou a importância do uso da inteligência artificial (IA) em todos os setores, especialmente no aumento da eficiência do sistema de justiça digital. O ministro emirático falou sobre a experiência do Ministério da Justiça na transformação digital, que se baseia em pilares fundamentais, sendo o mais importante deles a proatividade legislativa e processual. O objetivo é permitir que o sistema judicial e jurídico acompanhe o ritmo dos desenvolvimentos tecnológicos contínuos, reduza e facilite os procedimentos e atinja a meta do governo de eliminar a burocracia governamental.

Abdullah bin Sultan bin Awad Al Nuaimi destacou a importância de se concentrar no investimento em habilidades por meio do treinamento contínuo de quadros sobre o uso de tecnologias avançadas, como blockchain e IA, no sistema judicial e jurídico.