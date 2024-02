Interpol inclui nomes de fugitivos de Mossoró na lista de mais procurados

A Interpol incluiu os nomes dos fugitivos do presídio federal de Mossoró (RN) na lista dos mais procurados. Eles escaparam ontem na primeira fuga ocorrida em uma unidade prisional de segurança máxima no país.

O que aconteceu

Inclusão em lista da Interpol atende a pedido do governo federal. Ontem, o Ministério da Justiça e Segurança Pública havia solicitado à PF que fizesse o pedido de inclusão na lista de procurados da organização internacional de polícia criminal de Deibson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça.

Alerta para tentativa de fuga do país. O governo também solicitou a inclusão no sistema de proteção de fronteiras — para impedir uma eventual saída do país.

Monitoramento aéreo e por estradas. O governo do Rio Grande do Norte informou que faz buscas com o auxílio de aeronaves e pelas estradas, nas divisas com Ceará e Paraíba. O Ministério da Justiça e Segurança Pública mobilizou ainda a Polícia Rodoviária Federal para tentar a recaptura dos presos por rodovias federais.

Protocolos de segurança em presídios federais serão revisados. O Ministério da Justiça também solicitou uma revisão dos protocolos de segurança nos cinco presídios federais, que abrigam líderes de facções no país e criminosos de alta periculosidade.