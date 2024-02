Mbappé deu o primeiro passo rumo a Madri, diz imprensa

A decisão do astro Kylian Mbappé de não continuar no Paris Saint-Germain no final da atual temporada foi interpretada na Espanha como um primeiro passo do atacante francês rumo ao Real Madrid na próxima temporada.

Ainda há um longo caminho a ser percorrido até que o craque possa vestir a camisa branca, mas o fato de ter demonstrado a intenção de não continuar na equipe parisiense parece um passo nessa direção para a imprensa espanhola.

"O Real Madrid esperava que Mbappé desse o primeiro passo. E ele deu", noticiou nesta quinta-feira (15) a edição online do jornal madrilenho Marca.

Para este jornal, as decepções anteriores que o Real Madrid teve com Mbappé levaram o clube a contar com uma prova de que o atacante não continuaria no PSG.

"Não se repetiria a história de dois anos atrás, em que foi preciso esperar até maio. Além disso, falavam deste mês de fevereiro como o limite para deixar de olhar para Paris", acrescenta o jornal.

"O jogador de Bondy não comunicou oficialmente o seu destino mas, com a carta de liberdade debaixo do braço, são poucos os que não o veem sendo apresentado no Novo Bernabéu", afirmou o site Relevo.

A sua eventual chegada na próxima temporada "colocará o clube numa outra dimensão. Primeiro, em termos de notoriedade nas marcas publicitárias. E depois no âmbito esportivo. O francês é, sem dúvida, o melhor jogador do planeta", afirmou o jornal As.

Mas depois do anúncio ainda haveria negociações e neste caso, o As considera que "o Real Madrid está em vantagem".

Depois de Mbappé ter rejeitado a última oferta do Real Madrid, os 180 milhões de euros (R$ 964,3 milhões) que se destinavam à sua contratação acabaram sendo investidos nas chegadas de Tchouaméni, Camavinga e Jude Bellingham, segundo o As.

"A situação mudou e agora é Mbappé quem deve fazer um esforço para jogar no Bernabéu", o que passaria por "aceitar uma redução do salário em relação ao que ganha no PSG e compartilhar os seus direitos de imagem", diz o jornal madrilenho.

Segundo a imprensa espanhola, o Real Madrid não colocará em risco a sua estabilidade financeira e caso a sua chegada seja fechada, o campeão mundial de 2018 também terá de conquistar os torcedores que não o perdoam pelas rejeições anteriores.

"No entanto, o perdão só viria com a chegada do gol", concluiu o Relevo.

