Mansão de Messi, iate com Ferrari: o que os R$ 53 milhões da Mega compram

A Mega-Sena sorteia, nesta quinta-feira (15), um prêmio estimado em R$ 53 milhões. O que daria para fazer com o valor, caso o sortudo que acertar sozinho as seis dezenas leve a bolada? O UOL fez uma simulação com alguns itens de luxo

Um iate com uma Ferrari na garagem

O Gran Turismo Mediterranea, produzido pelo estaleiro Lazzarini Design, é um iate que vem com uma garagem para um modelo específico de carro: Ferrari SF90.

Além do "estacionamento", o iate tem um salão, zona de refeições, plataforma traseira e solário e mede 27 metros de comprimento.

O valor do barco é de, aproximadamente, R$ 51 milhões.

Casa dos Beatles

Casa do ex-empresário dos Beatles, Brian Epstein, foi local de esconderijo dos músicos contra o assédio das fãs; valor é aproximado em R$ 53 milhões Imagem: Wetherell/Divulgação

A casa do ex-empresário dos Beatles, Brian Epstein, morto em 1967, tem uma história curiosa: serviu de esconderijo para os músicos, que fugiam do alvoroço dos fãs.

Localizada em Mayfair, bairro de Londres, na Inglaterra, tem 353m² e tem cinco quartos, além de um estábulo adjacente.

Os espaços de recepção são decorados com piso parquet, lareiras, painéis de gesso e tetos com detalhes dourados.

O valor aproximado da residência é de R$ 53 milhões.

Mansão de Messi

Mansão de Lionel Messi na cidade de Bay Colony, na cidade de Fort Lauderdale, tem oito quartos e 10 banheiros, custando R$ 52 milhões Imagem: Lori Morris Design/Divulgação

O jogador argentino Lionel Messi tem uma mansão em Bay Colony, na cidade de Fort Lauderdale, nos Estados Unidos, à beira mar.

Com 976m², tem oito quartos (a suíte master tem 149m²), 10 banheiros, piscina com cascata, spa e duas docas.

A casa custou, aproximadamente, R$ 52 milhões.

Casa no Texas

Mansão no Texas, Estados Unidos, tem uma piscina coberta imensa e uma sala-cofre segura; valor é de R$ 51 milhões Imagem: Divulgação

Uma mansão está à venda em Waxahachie, no Texas, Estados Unidos. São 2 mil metros quadrados de construção.A piscina coberta tem capacidade para 246 mil litros de água — menor que uma olímpica, mas com um bom espaço para diversão —, com uma sala de estar, cozinha e um desumidificador para que o cheiro de cloro não suba no ambiente.

Além disso, tem uma sauna, uma adega com 800 rótulos, academia de ginástica, e uma sala-cofre com paredes de mais de 30 centímetros de espessura.

A residência custa, aproximadamente, R$ 53 milhões.