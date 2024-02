Lula saúda acordos bilaterais com Egito e critica operação israelense em Gaza em discurso no Cairo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a criticar a operação israelense na Faixa de Gaza durante pronunciamento realizado nesta quinta--feira (15) no Cairo ao lado de seu homólogo egípcio, Abdel Fattah el-Sisi. Nos 100 anos de relações diplomáticas entre os dois países, as duas lideranças celebraram a assinatura de acordos bilaterais. El-Sisi agradeceu ainda, em seu discurso, que precedeu o do colega brasileiro, "o reconhecimento do Estado palestino".

"Por mais que eu procure explicação, não entendo porque a ONU não possui força o suficiente para antecipar guerras como a da Rússia e a da Ucrânia, e a na Faixa de Gaza", disse o presidente brasileiro logo no início de seu pronunciamento no Cairo, ao lado de seu homólogo egípcio. Lula cobrou ainda uma reforma do Conselho de Segurança, porque, segundo o chefe de Estado brasileiro, "as instituições multilaterais que foram criadas para ajudar a solucionar esses problemas não funcionam".

Lula lembrou ainda que o Brasil condenou o ataque do Hamas do 7 de outubro, classificando-o como "ato terrorista", mas não deixou de condenar a ofensiva militar de Tel Aviv na Faixa de Gaza. "Não tem explicação o comportamento de Israel, a pretexto de derrotar o Hamas, estar matando mulheres e crianças, coisa jamais vista em qualquer guerra que eu tenha conhecimento", criticou o presidente brasileiro.

Lula está em viagem de três dias ao continente africano, quando também passará pela Etiópia. O presidente brasileiro foi recebido por Sisi e, além do conflito israelo-palestino, deve tratar da liberação de cidadãos brasileiros que continuam na região. Lula e Sisi assinam ainda acordos de cooperação nas áreas de ciência e tecnologia, comércio e agricultura, e devem anunciar o lançamento de um voo direto Cairo-São Paulo.

Após o encontro com Sisi, Lula cumprirá agendas na Liga Árabe, quando deverá discursar durante uma sessão plenária extraordinária em defesa de um Estado palestino viável na região.