Lula pede fim de 'matança' israelense em Gaza

(ANSA) - BRASÍLIA, 15 FEB - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu hoje o fim da "matança" de Israel na Faixa de Gaza, ao discursar na Liga dos Estados Árabes, no Egito.

A declaração chega em meio a uma iminente incursão israelense em Rafah, no extremo-sul do enclave palestino e para onde fugiram milhares de pessoas nos primeiros meses do conflito.

"Operações terrestres na já superlotada região de Rafah prenunciam novas calamidades e contrariam o espírito das medidas cautelares da Corte [Penal Internacional]. É urgente parar com a matança", disse o mandatário, denunciando uma "terrível catástrofe humanitária na Faixa de Gaza".

Lula destacou que o ataque do Hamas contra civis israelenses em 7 de outubro é "indefensável" e "mereceu veemente condenação do Brasil", porém a reação "desproporcional e indiscriminada de Israel é inadmissível e constitui um dos mais trágicos episódios desse longo conflito", que já registra "quase 30 mil vítimas fatais em Gaza, na maioria crianças, idosos e mulheres".

"Venho aqui para reafirmar aos países árabes, da mesma forma que nós somos contra o Hamas, somos contra o comportamento de Israel, nós somos contra a guerra", concluiu. (ANSA).

