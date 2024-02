Lucro da Jalles Machado cai 83,2% para R$ 75,8 milhões no 3º tri da safra 2023/24

São Paulo, 15 - A Jalles Machado, companhia do setor sucroenergético, registrou lucro líquido de R$ 75,8 milhões no terceiro trimestre da safra 2023/24, encerrado em 31 dezembro, o que representou queda de 83,2% ante igual período do ano anterior. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado cresceu 6,1% na mesma comparação, para R$ 332,7 milhões. A receita líquida caiu 2,6% na comparação anual, para R$ 495,9 milhões. Os dados são do resultado financeiro divulgado na quarta-feira, 14, depois do fechamento do mercado financeiro.O capex total do trimestre foi de R$ 229,3 milhões, o que representa alta de 11,% sobre igual período do ano-safra anterior. Os investimentos em plantio de renovação e plantio de expansão totalizaram R$ 51,3 milhões e R$ 12,6 milhões, respectivamente. O capex com a manutenção de entressafra somou R$ 65,3 milhões.Nos primeiros nove meses da safra, a companhia processou 7,350 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, com rendimento de 84,2 toneladas por hectare e índice médio de Açúcares Totais Recuperáveis (ATR) de 144 quilos por tonelada. A Jalles Machado destacou que o volume de cana processada representou crescimento de 44,3% ante igual período da safra anterior.O mix dos nove primeiros meses da safra ficou em 37,5% para açúcar e 62,5% para etanol. No igual período da safra anterior, o mix estava em 44,1% para açúcar e 55,9% para etanol. A companhia ponderou, no entanto, que a produção de açúcar foi 25% maior nas unidades Jalles Machado e Otávio Lage.A Jalles Machado também destacou a produção de açúcar recorde para os nove primeiros meses da safra, de 374,5 mil toneladas, alta de 22,5% ano a ano. Já a produção de etanol tem leve queda no igual período: de 393,1 mil m³ para 386,9 mil m³.Segundo a empresa, um dos destaques do terceiro trimestre da temporada 2023/24 foram os ganhos de produtividade por TCH (tonelada por hectare), que cresceram 20,1% sobre igual período da safra anterior, para 72,1 ton/ha.