Lucro da CF Industries cai 68% no 4º trimestre

São Paulo, 15 - A companhia de fertilizantes nitrogenados CF Industries, dos Estados Unidos, obteve lucro líquido de US$ 274 milhões, ou US$ 1,44 por ação, no quarto trimestre de 2023, informou a companhia nesta quarta-feira, 14, depois do fechamento do mercado. O resultado representa queda de 68% em relação aos US$ 860 milhões, ou US$ 4,35 por ação, registrados em igual período do ano anterior. A receita líquida diminuiu 40% na mesma comparação, passando de US$ 2,61 bilhões para US$ 1,57 bilhão.Os preços médios de venda no quarto trimestre de 2023 diminuíram em relação a igual período do ano anterior, refletindo custos mais baixos de energia, disse a CF em comunicado. Já os volumes vendidos foram maiores na mesma comparação.De acordo com a CF Industries, a expectativa é de que a demanda por nitrogenados continue forte durante a temporada de aplicação de fertilizantes no Hemisfério Norte. Nos Estados Unidos, a CF projeta uma área plantada com milho de 91 milhões de acres (36,83 milhões de hectares) em 2024. Em 2023, a área plantada foi de 94,6 milhões de acres (38,28 milhões de hectares), de acordo com dados do Departamento de Agricultura dos EUA (USDA). Segundo a companhia, o lucro dos produtores dos EUA neste ano deve melhorar em relação a 2023, já que os preços mais baixos de grãos serão compensados por custos mais baixos de insumos.Quanto ao Brasil, a CF disse esperar que o País continue sendo o principal importador global de ureia, apesar de produtores estarem mais cautelosos nesta temporada enquanto avaliam o possível impacto do clima desfavorável sobre o plantio da segunda safra de milho.No médio prazo, a CF acredita que o balanço global de oferta e demanda de nitrogênio ficará mais apertado. Segundo a companhia, o crescimento da capacidade de produção nos próximos quatro anos não deve acompanhar o aumento da demanda global, estimado em cerca de 1,5% ao ano. "A produção global deve ser limitada também pelos desafios contínuos relacionados ao custo e à disponibilidade de gás natural", disse a CF.