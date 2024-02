Leilão da Receita tem pedalinho, fantasia de Bumblebee e mais itens

A Receita Federal vai realizar mais um leilão de itens apreendidos ou abandonados. Os lances podem ser feitos online entre 21 e 28 de fevereiro no site Sistema de Leilão Eletrônico.

O que aconteceu

Alguns itens inusitados se destacam na lista. Há um pedalinho usado com lance inicial de R$ 500 e uma fantasia de robô por R$ 1.000. O traje com luzes de LED é uma fantasia do Bumblebee, personagem do filme Transformers.

O leilão também inclui diversos artigos de luxo, como um planador Arcus-M de dois lugares, que está sendo leiload por R$ 450 mil. Já o lote 65 é dedicado apenas a perfumes de alto padrão, reunindo cosméticos de marcas como Chanel, Dior e Carolina Herrera.

Diversos produtos da Apple estão no edital. O leilão inclui Macbooks, AirPods Pro e smartwatches. O lance inicial do notebook mais barato é de R$ 2.500. No lote 37, o comprador pode levar um Macbook, uma Alexa, um AirPod Pro, um roteador e dois pendrives pagando a partir de R$ 3.500.

Carros, caminhões e um skate elétrico serão leiloados. Uma Fiat Doblo Cargo 2005/2006 sai a partir de R$ 13 mil, já um Onix 2021 será leiloado a partir de R$ 40 mil. No lote 46, o comprador pode levar uma carreta semi-reboque e um cavalo-mecânico dando lances acima de R$ 353 mil. Um Skate Elétrico Backfire terá lance inicial de R$ 630.

Lotes com três celulares têm lances iniciais de R$ 450. Também estão sendo anunciados lotes com fones de ouvido bluetooth e smartwatches. Outros conjuntos reúnem acessórios, como películas, capas protetoras e cabos. Câmeras, lentes e acessórios também serão vendidos.

O leilão também contempla o mundo geek e da música. Um conjunto de cinco bonecos Funko pode ser comprado a partir de R$ 300. Já o lote 74 reúne mais de 600 discos de vinil de Elvis Presley, Pink Floyd, Metálica, Nirvana e outros. Este conjunto também incliu CDs, DVDs e fitas cassete e sai a partir de R$ 55 mil.

O edital tem 100 lotes e milhares de itens diversos. A maioria dos lotes inclui peças de roupa, bolsas, artigos de decoração, utensílios domésticos e eletrônicos. Os compradores podem levar máquinas de waffle, aspiradores de pó, peças para videogames e até pedras de mármore.

Como participar

O comprador deve acessar o Sistema de Leilão Eletrônico. O edital deste leilão é o de número 0817800/000001/2024 - PORTO DE SANTOS. Os lotes podem ser visitados entre os dias 19 e 23 de fevereiro mediante a agendamento.

A abertura da sessão para lances será em 29 de fevereiro, às 10h. As propostas podem ser apresentadas no site entre das 8h do dia 21 às 21h do dia 28. O comprador deve ter contas GOV.BR com nível de confiabilidade Prata ou Ouro para participar.

Pessoas físicas não poderão comprar todos os lotes. Elas podem oferecer propostas de valor de compra para os lotes de números 3 a 6, 8, 9, 11, 15, 16, 32 a 50, 59, 61, 66, 73, 74, 80, 81, 85, 93 e 94. Pessoas jurídicas podem dar lances em todos os lotes, mas não podem comercializar os produtos dos lotes 3 a 6 e 39 ao 45.