Autor de chacina em Sinop (MT) irá a júri popular, decide Justiça

A Justiça de Mato Grosso decidiu que Edgar Ricardo de Oliveira, que foi flagrado com Ezequias Souza Ribeiro matando sete pessoas em um bar em fevereiro de 2023, irá a júri popular neste ano.

O que aconteceu

Júri popular foi marcado para 18 de junho de 2024, com início às 8h30. A decisão, obtida pelo UOL, foi proferida pela juíza Rosângela Zacarkim dos Santos, da 1ª Vara Criminal de Sinop.

Magistrada manteve a prisão preventiva (por tempo indeterminado) do acusado. Para Santos, o processo segue tramitando regularmente, dentro do limite razoável, e o caso mantém a situação inalterada desde que a denúncia foi aceita contra o preso. Ele teve a prisão preventiva decretada em março de 2023.

Defensor diz que "repercussão que esse caso ganhou prejudica a defesa". O advogado Marcos Vinicius Borges, que representa Edgar, ainda afirmou acreditar "que tamanha celeridade na designação da sessão teve diretamente uma influência dessa repercussão". "Mas estamos aqui fazendo a defesa não para isentar a responsabilidade de Edgar, mas, sim, para lutar por uma pena justa", concluiu.

Edgar está preso sob acusação de sete homicídios qualificados, furto e roubo majorado (mediante grave ameaça). Ezequias morreu no dia 22 de fevereiro de 2023 após, segundo a Polícia Civil, ter se envolvido em um confronto com policiais militares do Bope (Batalhão de Operações Especiais).

Como foi o crime, segundo o Ministério Público de MT:

A denúncia do MP aponta que Edgar, com Ezequias, apostaram R$ 4 mil em jogos de sinuca. A dupla perdeu o valor para uma das vítimas, Getúlio, durante a manhã. De tarde, a dupla voltou o estabelecimento e chamou Getúlio para novas partidas e apostas em dinheiro, mas perderam novamente.

Depois, Edgar teria jogado o taco de sinuca na mesa do bar, conversou com Ezequias, que sacou uma arma de fogo e rendeu as vítimas, as encurralando na parede do bar. Enquanto isso, Edgar pegou a espingarda em uma caminhonete.

Ambos mataram sete pessoas. Duas vítimas, incluindo uma menina de 12 anos, tentaram correr, mas também foram alvejadas e morreram.

Antes de fugir, a dupla pegou o dinheiro apostado. Ezequias ainda subtraiu a bolsa com celular e os pertences de uma das sobreviventes.

Quem são as vítimas da chacina