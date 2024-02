Josias: Oposição 'troglodita' trata Lewandowski como responsável por fugas

O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, terá de se explicar para uma oposição "troglodita" no Congresso Nacional sobre as fugas em Mossoró, mesmo sem responsabilidade por elas, disse o colunista Josias de Souza no UOL News da manhã desta quinta-feira (15).

O governo está lidando com um ambiente diferente e adverso. Você não tem uma oposição convencional, você tem uma oposição troglodita e que vai na jugular. Nessa matéria de Segurança Pública, aí a oposição se esbalda. Já está anunciada a pretensão de convocar Lewandowski para se explicar no Congresso, como se ele tivesse responsabilidade por essa fuga.

E há a diferenciação que se faz entre a reação de Dino, que adotaria as mesmas providências que Lewandowski tomou, mas o faria de forma mais imediata, mais midiática e mais exposta. Já iria às redes sociais, daria uma sequência de entrevistas e inibiria essa ação da oposição. Estamos falando de algo que exige uma certa preocupação com a imagem.

Fuga foi a primeira em presídio federal

Dois detentos fugiram do presídio federal de Mossoró (RN) na quarta-feira (14). Eles foram identificados como Deibson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça.

Este foi o primeiro registro de fuga de internos no país em penitenciárias de segurança máxima. Ao todo, o Brasil tem cinco prisões desse tipo.

Os presos conseguiram sair usando uniforme da unidade prisional. No momento da fuga, a dupla pulou um alambrado para deixar o presídio.

Os agentes só notaram a ausência dos detentos cerca de duas horas após a fuga. Uma filmagem mostra os detentos passando por uma área em obra com gradil por volta das 3h30 da madrugada. A movimentação ocorreu perto dos espaços de banho de sol e das celas dos presos.

Lewandowski afastou direção do presídio e anunciou interventor. O escolhido para assumir interinamente o cargo é Carlos Luis Vieira Pires. O nome dele já foi publicado no Diário Oficial da União.

Governo do RN cerca fronteiras do estado para capturar fugitivos. O secretário da Segurança Pública e da Defesa Social, Francisco Canindé de Araújo Silva, afirmou que está em contato com a Paraíba e o Ceará para localizar os presos. Segundo ele, os três estados aumentaram o policiamento terrestre e aéreo da região. A PF ajuda nas buscas com o envio de drones e um helicóptero.

