Itália presidirá 1ª cúpula do G7 em 24/02

ROMA, 15 FEV (ANSA) - A primeira reunião de cúpula entre os líderes do G7 durante a presidência italiana foi marcada para o sábado da próxima semana, dia 24 de fevereiro.

A data marca o segundo aniversário do conflito entre Rússia e Ucrânia.

O encontro deve ocorrer por videoconferência.

Em 2023, no primeiro aniversário do conflito, os líderes do G7 também fizeram uma cúpula virtual, que contou com a participação do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

