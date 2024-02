Israel invade principal hospital de Gaza enquanto crescem as preocupações com Rafah

As forças israelenses disseram hoje que invadiram o maior hospital em funcionamento na Faixa de Gaza, com vídeos postados online mostrando caos, gritos e o som de tiros em corredores escuros cheios de poeira e fumaça.

O porta-voz militar israelense, contra-almirante Daniel Hagari, descreveu a operação ao Hospital Nasser como "precisa e limitada" e disse que se baseou em informações confiáveis de que o Hamas estava escondido nas instalações, mantinha reféns lá e que os corpos dos reféns ainda poderiam estar lá.

Um porta-voz do Hamas chamou as alegações de Israel de "mentiras".

As autoridades de saúde do enclave administrado pelo Hamas disseram que Israel havia forçado a saída de pessoas deslocadas e de famílias da equipe médica que se abrigavam no Hospital Nasser, com cerca de 2.000 pessoas chegando à cidade de Rafah, na fronteira sul, durante a noite, e algumas se deslocando para o norte, para Deir Al-Balah, na região central de Gaza.

A guerra começou em 7 de outubro, quando o Hamas enviou combatentes a Israel, matando 1.200 pessoas, a maioria civis, e fazendo 253 reféns, de acordo com os registros israelenses.

Desde então, a ofensiva aérea e terrestre de Israel devastou a pequena e lotada Gaza, matando 28.663 pessoas, também em sua maioria civis, segundo as autoridades de saúde da faixa administrada pelo Hamas, e forçando quase todos os habitantes a deixarem suas casas.

O escritório humanitário da ONU havia dito ontem que o Hospital Nasser estava sitiado pelas forças israelenses, com alegações de disparos de franco-atiradores contra a instalação, colocando em risco a vida de médicos, pacientes e milhares de pessoas deslocadas.

A organização médica beneficente Médicos Sem Fronteiras afirmou que as pessoas que receberam ordens de Israel para sair do hospital enfrentavam uma escolha impossível: ficar "e se tornar um alvo em potencial" ou sair "em um cenário apocalíptico" de bombardeios.

Os combates no hospital ocorrem em um momento em que Israel enfrenta uma pressão internacional cada vez maior para demonstrar moderação em sua guerra em Gaza, depois de prometer pressionar sua ofensiva em Rafah, o último local relativamente seguro para civis no enclave.

Os ataques que destruíram a maioria das instalações médicas de Gaza causaram preocupação especial durante todo o conflito, incluindo ataques israelenses a hospitais em outras cidades, bombardeios nas proximidades de hospitais e ataques a ambulâncias.

Como os bombardeios maciços destruíram áreas de distritos residenciais e forçaram a maioria das pessoas a deixar suas casas, os hospitais rapidamente se tornaram o foco das pessoas deslocadas que buscavam abrigo em prédios que consideravam mais seguros.

Israel acusa o Hamas de usar regularmente hospitais, ambulâncias e outras instalações médicas para fins militares, e divulgou imagens feitas por suas tropas que, segundo o país, mostram túneis contendo armas sob alguns hospitais.

Os militares israelenses disseram na quinta-feira que prenderam vários suspeitos no Hospital Nasser e que as operações no local continuavam.

O oficial sênior do Hamas Sami Abu Zuhri afirmou que a declaração de Israel acusando o grupo de esconder combatentes ou manter reféns no hospital era "mentira". Ele acrescentou que "todas as alegações israelenses anteriores contra hospitais provaram ser falsas".