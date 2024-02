Israel diz ter atacado dezenas de alvos do Hezbollah no Líbano

JERUSALÉM (Reuters) - Jatos israelenses atingiram dezenas de alvos do Hezbollah na área de Wadi Saluki, no sul do Líbano, nesta quinta-feira, informaram as Forças Armadas de Israel.

O país disse que também atingiu a infraestrutura do Hezbollah na região de Labbouneh no início do dia, bem como uma estrutura militar do Hezbollah em Taybeh durante a noite.

(Reportagem de Henriette Chacar)