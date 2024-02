Irmã do líder da Coreia do Norte diz que não há impedimento para estreitar os laços com o Japão

SEOUL (Reuters) - A influente irmã do líder norte-coreano Kim Jong Un disse que não há impedimento para estreitar os laços com o Japão e que pode haver um dia em que o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, visite Pyongyang, informou a agência de notícias estatal KCNA nesta quinta-feira.

Kishida, cujo país não tem laços diplomáticos formais com Pyongyang, disse que estava explorando possibilidades de se encontrar com o líder da Coreia do Norte para resolver a questão dos civis japoneses sequestrados nas décadas de 1970 e 1980.

Kim Yo Jong, vice-diretora de departamento do Partido dos Trabalhadores, que está no poder, disse que os comentários de Kishida podem ser considerados positivos se tiverem o objetivo de promover as relações.

"Se o Japão (...) tomar uma decisão política de abrir um novo caminho para melhorar os laços com base no respeito mútuo e no comportamento respeitoso, é minha opinião que os dois países podem abrir um novo futuro", disse ela.

O Japão tem criticado a busca da Coreia do Norte por mísseis balísticos e armas nucleares, muitas vezes atraindo duras repreensões de Pyongyang, especialmente quando Tóquio intensificou sua aliança de segurança com a Coreia do Sul e os Estados Unidos.

Kim acrescentou que sua opinião era uma observação pessoal e que, até onde ela saiba, a liderança do Norte não tem planos específicos para suas relações com o Japão ou para fazer contato com Tóquio, disse a KCNA.

Kim é amplamente considerada a confidente e conselheira mais próxima de seu irmão em questões de política externa.

A autoridade sênior dos EUA para a Coreia do Norte, Jung Pak, disse a repórteres que Washington apoia qualquer diplomacia com o governo de Kim, que não respondeu às repetidas ofertas dos EUA de se envolver em negociações sem pré-condições desde que o presidente Joe Biden assumiu o cargo em 2021.

"Eles fecharam suas fronteiras desde janeiro de 2020 e nós apoiamos ... qualquer diplomacia lá", disse Pak em uma reunião no Departamento de Estado.

"Qualquer tipo de diplomacia que a RPDC faça, que não seja a Rússia, é uma coisa positiva", disse ela em uma referência à crescente cooperação de Pyongyang com Moscou que alarmou Washington.

(Reportagem de Jack Kim; reportagem adicional de Simon Lewis em Washington)