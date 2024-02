Ibovespa opera sem direção clara com Sabesp em destaque; Vale pesa

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - A bolsa paulista não mostrava uma tendência clara nesta quinta-feira, apesar da queda nos rendimentos dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos, com Sabesp entre as maiores alta do Ibovespa após novo passo para a privatização da companhia, enquanto Vale pesava negativamente.

Às 11h14, o Ibovespa caía 0,04%, a 126.963,88 pontos. O volume financeiro somava 4,3 bilhões de reais.

Nos Estados Unidos, dados mostraram menos pedidos de auxílio-desemprego na semana passada do que analistas esperavam, enquanto as vendas no varejo em janeiro caíram mais do que o previsto e os preços de importados no mês passado subiram acima das estimativas no mercado.

Os rendimentos dos Treasuries ampliaram a queda após as divulgações, com o título de 10 anos mostrando 4,2124%, de 4,267% na véspera.

A equipe da corretora Commcor observou em nota enviada a clientes mais cedo que números referentes à atividade econômica dos EUA indicam até o momento que, mesmo em um cenário em que o início da queda de juros seja postergado, a economia norte-americana deverá seguir com um "pouso suave".

"Essa desaceleração mais saudável da atividade tem ajudado a amenizar os impactos negativos que os dados da inflação acima do esperado poderiam causar", afirmou, citando principalmente o índice de preços ao consumidor divulgado no começo da semana.

DESTAQUES

- SABESP ON subia 5,42%, a 83,27 reais, chegando a 83,70 reais na máxima até o momento, recorde intradia. O governo do Estado de São Paulo divulgou nesta quinta-feira o início do processo de consulta pública aos documentos para a privatização da companhia, incluindo minuta do contrato de concessão a ser assinado pela companhia com municípios. A consulta pública aos documentos, que incluem plano regional de saneamento, vai até 15 de março.

- CASAS BAHIA ON avançava 4,40%, a 8,06 reais, apoiada pelo alívio na curva futura de juros no Brasil, que se beneficiava, por sua vez, da queda nos rendimentos dos Treasuries. O índice do setor de consumo na B3 mostrava elevação de 0,62%.

- ENEVA ON cedia 3,08%, a 11,96 reais, tendo no radar divulgação de relatório de reservas pela companhia nesta quinta-feira. Na véspera, os papéis fecharam em baixa de 38%.

- VALE ON caía 0,94%, a 65,10 reais, pressionando o Ibovespa, ainda sem a referência do mercado chinês, fechado por feriado. Investidores também repercutiam anúncio da BHP de que registrará outra baixa contábil de 3,2 bilhões de dólares relacionada ao rompimento da barragem da Samarco, joint venture da companhia com a Vale. Na visão de analistas do Itaú BBA, é provável que a Vale também anuncie provisões adicionais. As estimativas deles apontam para um montante entre 3,5 bilhões e 3,6 bilhões de dólares.

- PETROBRAS PN recuava 0,02%, a 40,98 reais, em dia de fraqueza dos preços do petróleo no mercado externo.

- ITAÚ UNIBANCO PN cedia 0,35%, a 34,17 reais, enquanto BRADESCO PN subia 0,30%, a 13,41 reais.