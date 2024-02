Huawei Watch GT 4 virou meu relógio favorito depois do Apple Watch

Encontrar um smartwatch com bom custo-benefício e que fique bacana em nosso pulso não é tarefa muito fácil. Para ajudar nessa busca, o Guia de Compras UOL testou um dos novos modelos do mercado: o Huawei Watch GT 4, que tem potencial para agradar muita gente.

Como fã da Apple, tenho certa resistência a acessórios de outras marcas, pois muitas vezes não "conversam" direito com meu iPhone. Mas este me surpreendeu. Ele é super completo e versátil, além de lindo, e deixou meu coração dividido.

O que o Huawei Watch GT 4 tem de bom?

Design e estilo: A primeira coisa que me chamou a atenção foi seu visual diferenciado, com cara de relojoaria. Testei a versão menor e mais delicada, com caixa de metal de 41mm e pulseira de couro off white. Achei elegante, com um estilo bem diferente do quadradão Apple Watch que estou acostumada.

Também há opção com pulseira de silicone preto, que fica um pouco mais esportivo mas ainda assim refinado. Além disso, como o encaixe é padrão de relógio (20mm), é possível instalar qualquer pulseira de relógio normal que você curtir.

Imagem: Marcella Duarte/UOL

Para pessoas com pulsos maiores ou que querem um visual mais robusto, há opções com caixa de 46mm, com bezel e pulseira mais esportivos.

Completo em funções: Tem monitoramento de batimentos cardíacos, de sono, de gasto calórico, de estresse, de ciclo menstrual, rastreamento por GPS para atividades ao ar livre, e mais de 100 modos esportivos (dos mais comuns até esqui).

Dá para atender ligações, pois há um microfone integrado, e receber notificações de aplicativos na tela (no Android, é possível também responder com mensagens pré-definidas e emojis; no iPhone, apenas visualizar).

Boa usabilidade: É bem fácil conectar o relógio ao celular, por meio do app Huawei Health. Nele, fica armazenado o histórico das medições de saúde e atividades físicas e, além de ser possível customizar o fundo de tela do relógio. O legal para mim é que os dados são perfeitamente sincronizados com o app Saúde do iPhone — ou seja, posso usar ele em um dia e o Apple Watch no outro, e tudo estará no mesmo lugar.

Tela com cores vivas: o painel é Amoled. O relógio tem um bom contraste (o preto é realmente preto), e boa visualização mesmo sob o sol. A navegação entre os apps e funções do relógio é bem intuitiva e fluida, e os menus lembram os do Apple Watch.

Bateria durou dez dias: A empresa promete "até duas semanas" de duração da bateria, dependendo do seu tipo de uso. Para mim, durou cerca de dez dias, usando monitoramento de sono e de batimentos cardíacos, além de uma hora de exercícios diários. Uma autonomia excelente, considerando que o Apple Watch eu preciso carregar todos os dias. Uma carga completa leva cerca de uma hora, com o carregador magnético incluso.

Imagem: Marcella Duarte/UOL

Pontos de atenção

O app Huawei Health é completo para monitoramento esportivo e de saúde, e foi mais do que suficiente para minha experiência. Mas se você usa aplicativos diferentes, saiba que a loja da marca é um pouco limitada. Não dá para colocar, por exemplo, o Strava ou o Spotify (ou seja, não vai conseguir controlar suas músicas na tela do relógio, o que para mim não fez muita diferença pois costumo fazer isso pelo celular ou mesmo por toquinhos no fone de ouvido).

Ele também não permite pagamento por NFC no Brasil, o que também não me faz falta pois uso essa função direto no celular.

Quem deve gostar?

Basicamente, qualquer pessoa que esteja em busca de um smartwatch com recursos avançados de monitoramento de saúde e esportivo, com bom custo-benefício.

Para usuários de iPhone, em especial, ele é uma opção interessante, pois custa cerca de um terço de um Apple Watch e tem um desempenho bem similar. Além disso, foge do formato quadrado que não agrada a todos.

Lembrando que relógios inteligentes de outras marcas muitas vezes não são compatíveis com celulares Apple (por exemplo, o novo Galaxy Watch6 da Samsung), assim como o Apple Watch só funciona com iPhone. Então o Huawei GT 4 é uma opção mais "democrática" e com uma bateria que dura muito mais.

Para o meu tipo de uso, é um rival à altura de ambos. E, claro, ele é um dos mais bonitos que já testamos.

Em resumo:

Prós

Design elegante

Boa tela Amoled

Monitoramentos precisos

Variedade de modos esportivos

Bateria de longa duração

Pode ser usado com Android ou iPhone

Bem mais barato que um Apple Watch

Contras

Poucos aplicativos na loja

Não dá para controlar músicas

Sem pagamento por aproximação

