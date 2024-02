Homem morre após ser baleado em operação da PM no Guarujá, diz polícia

Do UOL, em São Paulo

Um homem morreu após ser baleado durante uma operação da Polícia Militar na cidade do Guarujá, no litoral de São Paulo, na tarde desta quinta-feira (15).

O que aconteceu

Criminosos teriam disparado contra os PMs, que revidaram. A informação é da SSP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo.

O patrulhamento foi realizado na comunidade Maré Mansa, localizada no bairro Jardim Mar e Céu. Policiais realizavam uma operação no local, quando teriam encontrado indivíduos traficando drogas, segundo a polícia.

Um dos suspeitos foi baleado durante a abordagem. A SSP informou que ele foi socorrido a um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos. O nome do homem não foi divulgado.

Ainda conforme a secretaria, no local do confronto foram apreendidos drogas e uma pistola. "Demais informações serão passadas ao final do registro da ocorrência", esclareceu.

A terceira fase da Operação Verão foi desencadeada em 7 de fevereiro. A ação conta com o reforço de policiais de batalhões de diversas regiões, da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar) e do COE (Comando de Operações Especiais) para aumentar a segurança na região e combater o crime organizado.

Operação teve início após a morte do policial militar José Silveira dos Santos, em Santos. O secretário estadual da Segurança Pública, Guilherme Derrite, também transferiu temporariamente o gabinete da SSP da capital para Santos, para acompanhar as investigações.

Foram 620 pessoas detidas, entre elas, 226 procurados pela Justiça. O governo paulista diz que foram apreendidos 120 kg de drogas e 72 armas ilegais. Ao todo, 63 veículos foram recuperados. "22 suspeitos que iniciaram confrontos contra as forças de segurança morreram", segundo a gestão estadual.