Hezbollah promete vingar morte de pelo menos 10 vítimas em ataque de Israel no Líbano

Uma alta liderança do Hezbollah libanês ameaçou Israel com represálias nesta quinta-feira (15), um dia após a morte de dez civis, incluindo crianças, em um ataque israelense no sul do Líbano. "O inimigo pagará o preço por esses crimes", declarou Hassan Fadlallah, que também é membro do parlamento libanês.



O Hezbollah e o exército israelense têm trocado tiros regularmente desde que Israel lançou sua operação militar contra o Hamas palestino na Faixa de Gaza, em retaliação ao ataque em seu território do 7 de outubro.

Israel disse que havia retaliado os disparos de foguetes que mataram uma pessoa em uma base militar no norte do país, mas que não foi reivindicada pelo movimento xiita libanês.

Os bombardeios transfronteiriços mataram mais de 200 pessoas em pouco mais de quatro meses no lado libanês, incluindo cerca de 170 combatentes do Hezbollah, bem como cerca de dez soldados e vários civis no lado israelense.

Crianças no meio das vítimas

As equipes de resgate encontraram nesta quinta-feira (15) uma criança viva nos escombros de um prédio no sul do Líbano, alvo de um ataque israelense no qual pelo menos cinco membros da mesma família foram mortos, segundo um fotógrafo da agência AFP e a mídia estatal.

Pelo menos dez pessoas, incluindo oito civis, foram mortas em ataques israelenses na quarta-feira (14), o maior número de mortes de civis em mais de quatro meses de violência entre Israel e o poderoso Hezbollah no Líbano.

Do lado israelense, um soldado foi morto em um ataque com foguete do Líbano. A ONU descreveu a violência como uma "escalada perigosa", aumentando os temores de uma conflagração regional do conflito.

Na manhã desta quinta-feira, as equipes de resgate ainda procuravam por pelo menos duas mulheres desaparecidas nos escombros de um prédio residencial atingido na cidade de Nabatiye.

Os corpos de um homem, Hussein Berjaoui, suas duas filhas, sua irmã e seu neto já foram retirados dos escombros, segundo a Agência Nacional de Notícias (ANI). Em um relatório anterior, o número de mortos era de quatro.

Outro neto do Berjaoui, de três anos, foi resgatado na quinta-feira, disse um funcionário local à AFP. Sua mãe e seu irmão foram mortos e seu pai ficou gravemente ferido.

Os andares térreo e inferior do edifício foram destruídos e os móveis foram espalhados pela área. De acordo com a ANI, "um drone com um míssil teleguiado" atingiu o prédio.

Na quarta-feira, uma mulher, seu filho e seu genro também foram mortos em outro ataque israelense no vilarejo de Sawaneh. Por sua vez, o Hezbollah anunciou a morte de dois de seus combatentes.

Diariamente há trocas de tiros na fronteira entre Israel e o movimento islâmico Hezbollah, aliado do Hamas, no contexto da guerra na Faixa de Gaza, mas os ataques estão sendo realizados cada vez mais para dentro da fronteira, em ambos os lados.

Em mais de quatro meses, pelo menos 254 pessoas, em sua maioria combatentes do Hezbollah e de grupos aliados, mas também 38 civis, foram mortas no sul do Líbano, de acordo com uma contagem da AFP. Do lado israelense, dez soldados e seis civis foram mortos, segundo o exército.

