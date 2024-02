Governante de Dubai orienta a realização da próxima Cúpula Mundial de Governos entre 11 e 13 de fevereiro de 2025

DUBAI, 15 de fevereiro de 2024 (WAM) - O xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente e primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos e governante de Dubai, emitiu diretrizes para a realização da próxima Cúpula Mundial de Governos entre 11 e 13 de fevereiro de 2025.

Mohammad bin Abdullah Al Gergawi, ministro de Assuntos de Gabinete e presidente da Organização do evento, disse que a cúpula continua a consolidar seu status de referência global para melhorar o trabalho do governo e formular estratégias de longo prazo de cooperação internacional construtiva. "Esse papel reflete as visões e diretrizes do presidente, sua alteza xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, e de sua alteza xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente e primeiro-ministro dos EAU e governante de Dubai, para capacitar os governos e seu papel na liderança da mudança e na criação de uma diferença que garanta a prosperidade e uma passagem segura para um futuro melhor", acrescentou o ministro.

Al Gergawi declarou que a Cúpula Mundial de Governos provou, ao longo de seus 11 anos, que a colaboração entre os governos é o único caminho para capacitar as pessoas e garantir um futuro melhor para as gerações futuras. "Essa é a mensagem dos Emirados Árabes Unidos, que continuamos a refletir ao compartilhar a experiência bem-sucedida do nosso governo", disse.

Com a conclusão da Cúpula Mundial de Governos deste ano, Al Gergawi destacou o grande sucesso dela, que recebeu mais de quatro mil especialistas de 140 governos, 85 organizações internacionais e 700 corporações globais que participaram de mais de 110 sessões plenárias e diálogos interativos. Esse sucesso, reiterou ele, é o motivo para iniciar uma nova fase de excelência, impacto mais forte e maiores realizações. "Agora é hora de maximizar essa experiência e posicioná-la como referência para visões futuras que colocarão a humanidade em um novo caminho de desenvolvimento, crescimento e prosperidade", continuou ele.

O ministro concluiu dizendo que as autoridades têm o compromisso de continuar a acrescentar iniciativas notáveis que reflitam os principais desafios durante cada edição da Cúpula Mundial de Governos. Segundo ele, o evento continua a liderar como uma plataforma para compartilhar conhecimento e inspirar mudanças em todo o mundo.