Polícia investiga mulher que ameaçou frentista com facão em Curitiba; vídeo

A Polícia Civil do Paraná identificou e vai investigar a mulher que ameaçou o frentista Lorran Lopes da Costa, de 20 anos, em Curitiba.

O que aconteceu

Lorran foi xingado e ameaçado com facão em posto de gasolina. O jovem, que é frentista e trabalha no posto, disse que a mulher se irritou ao chegar no posto para abastecer seu carro, por estacionar próximo a uma bomba que estava com problema. Lorran afirmou que ela pediu 100 reais de gasolina, mas quando o tanque estava cheio disse que queria apenas 80, e se exaltou mais ainda.

Vídeo mostra mulher indo ao seu carro e buscando facão. Filmagens mostram a cliente entrando em seu carro, pegando um facão e apontando para o pescoço de Lorran, enquanto o insulta. Ele então se afasta e a mulher vai embora.

Mulher teria xingado Lorran de "lixo", "vagabundo" e dito que "arrancava sua cabeça fora". Em entrevista a RPC, o frentista disse que "o que mais doeu foram as palavras dela, porque eu não sou um lixo, nem vagabundo".

O UOL não pôde entrar em contato com a defesa da mulher, já que seu nome não foi divulgado. Este espaço está aberto para manifestações.