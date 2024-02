Forbes: quem são os 25 bilionários que doaram R$ 134 bilhões em 2023

Durante 2023, 25 bilionários fizeram doações filantrópicas que totalizaram quase US$ 27 bilhões (aproximadamente R$ 134 bilhões na atual cotação do dólar), segundo a revista Forbes.

O que aconteceu

Todos os filantropos citados são dos Estados Unidos e donos de algumas das maiores empresas do mundo, como a Meta e a Microsoft, por exemplo. As áreas escolhidas para as doações vão de saúde e educação à redução da pobreza até preservação ambiental e segurança jurídica.

Quem são os bilionários que mais doaram

Warren Buffett — doou US$ 5,2 bilhões para instituições de saúde e combate à pobreza Bill Gates e Melinda Gates — doaram US$ 4,1 bilhões para instituições de saúde e combate à pobreza Michael Bloomberg -- doou US$ 3 bilhões para instituições que trabalham em defesa do meio ambiente, saúde e educação George Soros -- doou US$ 2,6 bilhões para instituições com focos na defesa e proteção da democracia e dos direitos humanos Mackenzie Scott -- doou US$ 2,15 bilhões para causas sociais que envolvem igualdade econômica, racial e de gênero Steve e Connie Ballmer -- doaram US$ 850 milhões para áreas com foco em mobilidade econômica Jim e Marilyn Simons -- doaram US$ 830 milhões para investimentos na área de ciência e conhecimento Pierre e Pam Omidyar -- doaram US$ 750 milhões para projetos com foco em redução da pobreza, direitos humanos e educação Dustin Moskovitz e Cari Tuna -- doaram US$ 710 milhões para investimentos em saúde global e justiça criminal Ken Griffin -- doou US$ 610 milhões para investimentos em educação, mobilidade econômica e pesquisa médica Mark Zuckerberg e Priscilla Chan -- doaram US$ 600 milhões para instituições com foco em ciência e em educação Jeff Bezos -- doou US$ 540 milhões para instituições com foco em meio ambiente e em educação Sergey Brin -- doou US$ 470 milhões para áreas com foco em doença de Parkinson, mobilidade econômica e mudanças climáticas Lynn e Stacy Schusterman -- doaram US$ 410 milhões para áreas de educação, comunidade judaica, gênero e equidade reprodutiva John & Laura Arnold -- doaram US$ 350 milhões para investir em educação, justiça criminal e saúde George Kaiser -- doou US$ 340 milhões para investimentos em educação, saúde e redução da pobreza Donald Bren -- doou US$ 10 milhões para as áreas de educação e conservação Phil e Penny Knight -- doaram US$ 230 milhões para áreas de educação Edythe Broad e família -- doaram US$ 160 milhões para instituições de educação, artes e ciências

A Forbes também listou os bilionários Bárbara Picower, Michael Dell, Charles Koch, Bernie & Billi Marcus, Amos & Barbara Hostetter e Erick Schmidt entre os principais doadores dos Estados Unidos em 2023, mas não revelou exatamente quanto cada um deles doou.