'Foram dias de caos': ouça os bastidores da crise que fez a 123milhas ruir

O podcast UOL Prime, apresentado por José Roberto de Toledo, vai ao ar nesta quinta-feira (15) com detalhes da reportagem da jornalista Juliana Sayuri sobre a crise da 123milhas, agência de viagens online que hoje deve cerca de R$ 2,5 bilhões a mais de 800 mil pessoas físicas e jurídicas no país.

Você pode ouvir no arquivo acima a íntegra do episódio, que tem como base a reportagem "Exclusivo: os erros e mentiras da 123milhas", publicada no UOL Prime —seção com notícias exclusivas e o melhor do jornalismo do UOL.

Desde dezembro, a repórter acessou documentos e ouviu mais de 50 ex-funcionários de diversos departamentos e diferentes níveis hierárquicos da 123milhas, sediada em Belo Horizonte.

Muitos deles contaram como a empresa sabia que estava apostando alto em uma linha promocional que estava dando prejuízo de milhões: o Promo123.

Tratava-se de uma linha promocional com datas flexíveis, lançada em 2021. Uma ferramenta de busca, como um bot, vasculhava os menores preços para comprá-los naquela que seria a hora certa.

Mas essa conta não fechava: passagens compradas por R$ 1.000, por exemplo, chegavam a R$ 7.000 na hora de serem emitidas.

Quando questionavam se a chefia sabia do que estava acontecendo, eles ouviam: "Está sabendo e mandou continuar", segundo relatos ouvidos pela repórter.

A 123milhas encerrou o Promo123 no dia 18 de agosto de 2023, deixando milhares de clientes sem suas passagens aéreas. "Foram dias de caos", conta a repórter, que traz em seu relato os bastidores desses dias de crise.

Da porta para fora, centenas de clientes revoltados foram procurar atendimento. Da porta para dentro, milhares de reclamações e uma crise de imagem que fez a empresa montar uma "sala de guerra" para tentar conter a situação.

"E o discurso o tempo todo: é nessa hora que a empresa vê com quem pode contar", diz a jornalista.

Dez dias depois do fim do Promo123, a 123milhas demitiu mais de 900 funcionários de uma vez. No dia seguinte, 29 de agosto de 2023, pediu recuperação judicial, que se arrasta até hoje.

O podcast UOL Prime é publicado às quintas-feiras no YouTube do UOL Prime, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer e em todas as plataformas de podcast.