Fed deve continuar reduzindo sua participação em Treasuries até o fim do ano, diz Fitch

O Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) deve continuar reduzindo sua participação em títulos do Tesouro dos Estados Unidos e em títulos garantidos por hipotecas até o fim deste ano, afirma a Fitch em nota publicada nesta quinta-feira, 15.

A agência de classificação de risco escreve que a queda acentuada vista no uso do mecanismo de recompra reversa (RRP) overnight do Fed está mantendo as reservas bancárias acima do esperado, à medida que o Fed reduz seu balanço, e apesar das perspectivas de cortes de juros iminentes.

Na nota, a Fitch diz que o Fed está esperando para acabar com seu aperto quantitativo quando as reservas bancárias estiverem "um pouco acima" do nível considerado consistente com "reservas amplas", porém, não está explícito qual é essa reserva considerada ampla pelo BC norte-americano.

Mesmo assim, a Fitch indica que "existem poucas preocupações de que as reservas estejam próximas do limiar", visto que foi registrada uma queda no uso do mecanismo de recompra reversa, de US$ 2,6 trilhões em maio de 2023 para US$ 980 bilhões em janeiro deste ano, e isso aumentou consideravelmente as reservas dos bancos.