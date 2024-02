Explosão perto de navio próximo à costa do Iêmen

Duas agências de segurança marítima relataram uma explosão perto de um navio na costa do Iêmen nesta quinta-feira, o mais recente de uma série de incidentes que afetaram o transporte marítimo na região.

A explosão a leste da cidade iemenita de Áden ocorreu após os Estados Unidos anunciarem nesta quinta-feira que apreenderam, em janeiro, um carregamento de armas iranianas destinado aos rebeldes huthis do Iêmen, que há meses assediam navios comerciais.

Uma embarcação relatou "uma explosão muito próxima" a leste da cidade iemenita de Áden nesta quinta-feira, disse o departamento de Operações de Comércio Marítimo do Reino Unido.

A empresa de segurança Ambrey disse que um "graneleiro foi alvo de um projétil explosivo enquanto navegava" a leste de Áden.

"O projétil explodiu perto do navio, mas não o atingiu", disse Ambrey, acrescentando que o ataque causou apenas "danos menores, já que o estilhaço atingiu uma tubulação do gerador a diesel, causando um vazamento".

Os huthis, que controlam grande parte do Iêmen devastado pela guerra, têm atacado rotas marítimas vitais do Mar Vermelho desde novembro, em uma campanha que dizem ser em solidariedade aos palestinos no fogo cruzado entre Israel e o Hamas em Gaza.

