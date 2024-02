Excesso de chuva fecha pista da Tamoios para o litoral; serra nova opera em comboio

O alto volume de chuvas levou ao fechamento da pista no sentido do litoral da Rodovia dos Tamoios, principal ligação com o litoral norte do Estado de São Paulo, nesta quinta-feira, 15. De acordo com a concessionária, a interdição total do trecho da serra velha aconteceu às 3h11, quando o volume de chuvas na região acumulou 100 milímetros em 72 horas. O bloqueio é por motivo de segurança, já que existe o risco de queda de barreiras sobre a pista.

Até as 9h30, a serra velha continuava interditada e o trânsito, tanto no sentido de Caraguatatuba, quanto em direção a São José dos Campos, fluía em comboio pela serra nova, que passou a operar no sistema pare e siga.

Os motoristas que seguiam nos dois sentidos eram obrigados a esperar a formação de comboios pela concessionária, com apoio da Polícia Rodoviária Estadual. Segundo a concessionária, a pista será reaberta assim que as condições do tempo melhorarem.

Estragos

Nesta quarta-feira, 14, as chuvas causaram estragos em Bauru, no interior de São Paulo. A enxurrada transformou em rio a Avenida Nações Unidas, uma das principais da cidade, arrastando carros e arrancando placas de asfalto.

Um vendedor ambulante foi carregado pela correnteza, mas foi salvo por outros moradores. Banheiros químicos usados no desfile de carnaval também foram levados pela enxurrada. Segundo a Defesa Civil, o temporal durou 40 minutos e atingiu 35 milímetros, 73% da chuva acumulada no mês de fevereiro.

Em Suzano, na Grande São Paulo, os bombeiros retomaram, na manhã desta quinta, as buscas pelo corpo de uma mulher de 60 anos que desapareceu, na quarta-feira, após ser arrastada pela enxurrada junto com o marido para as águas de um córrego.

O corpo do homem, Dirceu Satoru Ussuki, de 58 anos, foi encontrado e resgatado pelos bombeiros na tarde do mesmo dia em que o casal desapareceu, durante um temporal.

Na tarde de quarta-feira, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso meteorológico especial de nível vermelho (grande perigo) para chuvas intensas em áreas dos estados de São Paulo e do Rio, válido até a noite desta quinta.

As condições se devem à formação de um ciclone subtropical em alto-mar, na costa do Rio de Janeiro, que pode provocar ventos de até 83 km/h em seu entorno, até a noite da próxima terça-feira, 20.