EUA vendem 1,31 milhão de t de milho da safra 2023/24, diz USDA

São Paulo, 15 - Exportadores dos Estados Unidos relataram vendas 1,31 milhão de toneladas de milho da safra 2023/24, já descontados os cancelamentos, na semana encerrada em 8 de fevereiro, informou nesta quinta-feira, 15, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA). O volume representa alta de 7% ante a semana anterior e avanço de 13% em relação à média das quatro semanas anteriores. Os principais compradores foram México(421,1 mil t), Colômbia (351,2 mil t), destinos não revelados (108 mil t), Honduras (105,4 mil t) e Coreia do Sul (82,7 mil t), que compensaram os cancelamentos feitos por Nicarágua (1,7 mil t).Para a safra 2024/25 foi relatada a venda de 2,3 mil toneladas para Honduras.O volume total vendido ficou mais próximo do teto da estimativa dos analistas, que esperavam vendas entre 800 mil toneladas e 1,5 milhão de toneladas. Os embarques do período totalizaram 903,3 mil toneladas, avanço de 15% ante a semana anterior, mas estável em relação à média das quatro semanas anteriores. Os principais destinos na semana foram México (425,8 mil t), Japão (129,6 mil t), Colômbia (75,2 mil t), Arábia Saudita (55 mil t) e Taiwan (54,7 mil t).