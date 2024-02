EUA aprovam possível venda de mísseis e bombas para Itália

O Departamento de Estado dos EUA aprovou a possível venda de armas para a Itália, especialmente de mísseis ar-ar de médio alcance estimados em US$ 69 milhões e bombas de pequeno diâmetro com equipamentos relacionados, estimados em US$ 150 milhões de dólares.

A informação foi divulgada nesta quinta-feira (15) pelo Pentágono.

Também nesta quinta, o Pentágono lançou em órbita um sistema de rastreamento de mísseis, como parte de um novo esforço amplo para fortalecer a crescente presença militar no espaço.

A informação foi divulgada pelo jornal New York Times, que destacou que houve uma coincidência com outra notícia, dando conta de que a Rússia teria novas capacidades nucleares no espaço.

Segundo a mídia americana, Moscou já contaria com uma arma capaz de destruir satélites.

Citando fontes da inteligência americana, o NYT disse que Moscou estaria tentando desenvolver uma "arma nuclear antissatélite" para ser colocada no espaço, o que seria algo inédito.

"É apenas mais um ardil da Casa Branca para tentar, de todas as maneiras, pressionar o Congresso a aprovar ajuda para Kiev", acusou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.

O sistema colocado em órbita pelos Estados Unidos é um protótipo justamente para o país buscar fortalecer sua presença no "campo de batalha do futuro".