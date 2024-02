Estoques empresariais dos EUA se recuperam em dezembro

WASHINGTON (Reuters) - Os estoques das empresas dos Estados Unidos se recuperaram em dezembro, impulsionados pelo aumento dos estoques de varejistas e atacadistas.

Os estoques das empresas aumentaram 0,4%, após uma queda de 0,1% em novembro, informou o Departamento de Comércio nesta quinta-feira. O aumento nos estoques, um componente-chave do Produto Interno Bruto (PIB), ficou em linha com as expectativas dos economistas. Em dezembro, os estoques avançaram 0,4% em uma base anual.

Os estoques do varejo aumentaram 0,6% em dezembro, em vez dos 0,8% estimados em um relatório preliminar publicado no mês passado. Eles permaneceram inalterados em novembro.

Os estoques de veículos automotores aumentaram 1,3%, em vez de 1,2%, conforme estimado no mês passado. Eles aumentaram 2,0% em novembro.

Os estoques do varejo excluindo automóveis, que entram no cálculo do PIB, recuperaram-se em 0,4%. Anteriormente, havia sido informado que eles haviam avançado 0,6%. Eles caíram 0,8% em novembro.

Os estoques no atacado aumentaram 0,4%, enquanto os estoques dos fabricantes aumentaram 0,1%.

(Por Lucia Mutikani)