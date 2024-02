Economia do Reino Unido cai em recessão em desafio para premiê Sunak

Por Suban Abdulla e Andy Bruce

LONDRES (Reuters) - A economia do Reino Unido entrou em recessão no segundo semestre de 2023, um cenário difícil para o primeiro-ministro Rishi Sunak, que prometeu impulsionar o crescimento antes da eleição deste ano.

O Produto Interno bruto (PIB) sofreu uma contração pior do que a esperada de 0,3% nos três meses até dezembro, tendo encolhido 0,1% entre julho e setembro, segundo dados oficiais.

Uma pesquisa da Reuters com economistas apontou para uma queda menor, de 0,1%, no período de outubro a dezembro.

Investidores aumentaram suas apostas em corte dos juros pelo Banco da Inglaterra este ano e as empresas pediram mais ajuda do governo em um plano orçamentário previsto para 6 de março.

"As empresas já não se iludiam com as dificuldades que enfrentam e essas notícias, sem dúvida, farão soar o alarme para o governo", disse Alex Veitch, diretor da Câmara Britânica de Comércio.

"O chanceler deve usar seu orçamento, daqui a pouco menos de três semanas, para definir um caminho claro para o crescimento das empresas e da economia."

O ministro das Finanças, Jeremy Hunt, disse que há "sinais de que a economia britânica está virando a esquina" e "devemos seguir o plano - reduzir os impostos sobre o trabalho e as empresas para construir uma economia mais forte"

O Escritório de Estatísticas Nacionais disse que a economia cresceu 0,1% em 2023 em comparação com 2022. O Banco da Inglaterra afirmou que espera que a produção aumente ligeiramente em 2024, mas apenas para um crescimento de 0,25%.

A economia do Reino Unido está estagnada há quase dois anos, embora as recessões no país tenham se tornado cada vez mais raras à medida que a economia se torna maior e mais madura.

A pandemia da Covid-19 desencadeou a contração mais profunda já registrada em dois trimestres no início de 2020. Antes disso, a crise financeira global provocou uma grave recessão que durou pouco mais de um ano, do segundo trimestre de 2008 até o segundo trimestre de 2009.