Dólar continuará a ser a moeda de reserva mundial, diz diretor do Fed

(Reuters) - O diretor do Federal Reserve Christopher Waller defendeu nesta quinta-feira que o mundo continuará a depender do dólar e a moeda manterá seu domínio no comércio internacional, uma vantagem fundamental para a economia dos Estados Unidos no cenário global.

"Comentários recentes alertando sobre um possível declínio no status do dólar levantam preocupações sobre os efeitos das sanções contra a Rússia, a disfunção política dos EUA, o aumento dos ativos digitais e os esforços da China para reforçar o uso do renminbi", disse Waller em uma conferência patrocinada pelo Global Interdependence Center e pela Universidade das Bahamas em Nassau.

Mas nenhuma dessas preocupações se traduziu em um declínio notável do papel do dólar na economia mundial, disse ele. De fato, o aumento do uso de ativos digitais, como as stablecoins, que são predominantemente vinculadas ao dólar, tende a aumentar o perfil internacional da moeda norte-americana, observou Waller.

Os adversários dos EUA têm poucas alternativas ao dólar, e os investidores internacionais têm receio de usar a moeda da China, por exemplo, por uma série de razões, incluindo a falta de confiança nas instituições chinesas.

E, em tempos de estresse internacional, os investidores migram para os Treasuries como forma de estabilizar o valor de seus ativos.

"Não espero que o dólar perca seu status de moeda de reserva mundial tão cedo, nem mesmo que haja um declínio significativo em sua primazia no comércio e nas finanças", disse Waller. "Os acontecimentos recentes que alguns alertaram que poderiam ameaçar esse status o fortaleceram, pelo menos até agora."

(Por Ann Saphir)