Dois torcedores imobilizaram suposto atirador em festa do Super Bowl nos EUA

Trey Filter, de 40 anos, apaixonado torcedor do Kansas City Chiefs, estava se sentindo muito bem com a festa da vitória do Superbowl e deixava a comemoração com sua família quando ouviu tiros, pessoas corriam e gritavam: "Ele tem uma arma! Peguem-no!"

Ele viu o homem sobre o qual todos pareciam estar falando e calculou a situação. "Fiz a matemática ali mesmo e pulei", afirmou o dono de uma empresa de pavimentação de Wichita, no Kansas, em entrevista.

Filter e outro torcedor do Chiefs, Paul Contreras, derrubaram o homem, que depois foi detido pela polícia para interrogatório ao lado de duas outras pessoas após o tiroteio na quarta-feira do lado de fora da Union Station, na região central.

Os tiros parecem ter sido o desfecho de uma discussão entre indivíduos, disse a polícia nesta quinta-feira, e transformaram uma festa banhada de sol entre os campeões do Superbowl e seus torcedores locais em um show de horrores. Um adorado DJ de rádio local foi morto e 21 outras pessoas ficaram feridas. E ainda era Dia dos Namorados.

Filter disse que, em um primeiro momento, achou que estava ouvindo fogos de artifício. "Não achamos que era nada de mais", disse. Ele sentia que havia sido um "grande dia", comemorando a vitória por 25 a 22 dos Chiefs sobre São Francisco na final do futebol americano no último domingo.

Filter e Contreras disseram ao homem que derrubaram que ele "precisava ficar no chão, até que alguns policiais nos tirarem de cima dele", disse Filter. Sua esposa, Casey, recuperou o que eles acreditam ser o rifle estilo AK-47 do homem.

A polícia de Kansas City não respondeu de imediato aos pedidos de informações sobre o homem imobilizado pelos dois.

Quinze pessoas sofreram ferimentos que colocam suas vidas em risco, e 11 dos feridos pelos tiros ou pelo caos que se seguiu são crianças, afirmaram autoridades.

Filter disse à Reuters que não dormiu muito na noite de quarta-feira e que ele e sua família estavam "apenas tentando descobrir por que isso aconteceu, como todo mundo".

Contreras, o torcedor que ajudou Filter a controlar o suspeito, disse à emissora de televisão da sua cidade natal, KETV, em Omaha, Nebraska, que o homem pareceu ter derrubado sua arma quando Contreras o atacou por trás.

"Eu meio que o acertei por cima e o outro cara o pegou pela cintura, e apenas colocamos nosso posso em cima dele, e ele estava lutando para levantar", disse Contreras à emissora.

Um vídeo filmado após o incidente pela filha de Contreras, Alyssa, mostrou policiais em volta de um homem na grama perto de uma barricada de concreto, com centenas de torcedores do Chiefs assistindo do outro lado.