Arrebatamento: o que é a doutrina cristã que ganhou destaque no Carnaval

Na madrugada do último domingo, durante o carnaval em Salvador, um diálogo inesperado entre Baby do Brasil e Ivete Sangalo viralizou nas redes sociais. Baby afirmou que "nós entramos no apocalipse" e em seguida fez uma previsão:

O arrebatamento tem tudo para acontecer entre cinco e dez anos. Procure ao Senhor enquanto é possível achá-lo.

Ivete, surpresa com o que disse Baby, reagiu dizendo: "eu não vou deixar acontecer, porque não tem apocalipse certo quando a gente maceta ele".

A previsão feita por Baby não está presente em nenhum lugar da Bíblia, mas o conselho para procurarem por Deus é uma referência ao texto do profeta Isaías: 55.6, encontrado no Antigo Testamento.

Ambas foram criticadas. Baby por tentar pregar durante um show de outra pessoa e Ivete por dizer que iria macetar o apocalipse, o que soou como desrespeitoso pela ala mais conservadora dos evangélicos.

O que é apocalipse?

Apocalipse é uma palavra de origem grega que significa "revelação" ou "desvelamento". Na literatura religiosa, como no livro do Apocalipse, também conhecido como livro da Revelação, que faz parte do Novo Testamento da Bíblia Cristã, o termo refere-se a uma série de visões proféticas atribuídas ao apóstolo João, que descreve eventos apocalípticos, o fim dos tempos e a vitória final do bem sobre o mal.

Cristãos creem que o Apocalipse se refere ao último período da História. "Quando Jesus Cristo se revelará de forma final, retornando a esse mundo para vencer o mal de forma definitiva e estabelecer o reinado de Deus - marcado por amor, graça e justiça - sobre uma nova humanidade, em uma nova criação", explica André Matheus, pastor da Comunidade Cristã Oikos, na cidade de São Carlos (SP).

Além da conotação religiosa, o termo "apocalipse" também é usado para se referir a qualquer evento catastrófico. Isso pode incluir desastres naturais, guerras, crises econômicas, pandemias e outras situações que causem um impacto significativo na vida humana e no meio ambiente. Na cultura popular e na literatura, por exemplo, o apocalipse é frequentemente retratado como um evento de escala global que resulta em grandes mudanças na sociedade e na civilização.

"Apocalipse" é, antes de qualquer coisa, um gênero literário, explica o pastor, escritor e doutor em ciências da religião, Kenner Terra. Segundo ele, trata-se de "um tipo de texto comum no Judaísmo antigo e Cristianismo das origens". O especialista enfatiza que "a maioria dos evangélicos interpreta o livro de Apocalipse de maneira literalista, sob a ótica futurista".

No entanto, Kenner lembra que além do livro bíblico Apocalipse de João, há outros que estão fora da Bíblia com os mesmos aspectos literários, tais como, 1 Enoque (séc. 3 a.C), Apocalipse de Abraão (Séc. 1 a.C), Testamento de Levi (sec. 1 a.C), entre outros.

Esse tipo de literatura descreve a visão de um profeta apocalíptico sobre a estrutura celestial e uma crítica ao mundo corrompido, que para o visionário será substituído pelo reino final de Deus. Kenner Terra.

Baby do Brasil e Ivete Sangalo Imagem: Reprodução/Montagem

O que é arrebatamento?

O arrebatamento é um conceito teológico associado ao cristianismo, especialmente entre as denominações evangélicas e pentecostais. Refere-se à crença de que, em algum momento antes do fim do mundo, os crentes em Jesus Cristo serão instantaneamente removidos da Terra para encontrar o Senhor nos céus.

A crença é desenvolvida por meio de passagens bíblicas como as que podem ser encontradas, por exemplo, em Mateus 24.40-41, 1 Coríntios 15.51-52, 2 Coríntios 12.2-4, 1 Tessalonicenses 4.16-17 e Hebreus 11.5.

De acordo com essa crença, os fiéis serão "arrebatados" para encontrar Jesus Cristo nos céus, enquanto os não-crentes e os incrédulos serão deixados para trás enfrentando um período de tribulação ou julgamento divino. Esta ideia é frequentemente associada a escatologia cristã, que estuda e interpreta os eventos relacionados ao fim dos tempos conforme descritos na Bíblia.

Há várias linhas de interpretação escatológica na teologia cristã, sendo o dispensacionalismo clássico o que crê no arrebatamento dessa forma. É uma teoria teológica dentro do cristianismo protestante que interpreta a história bíblica e as profecias apocalípticas como uma série de "dispensações" ou eras distintas, nas quais Deus trata a humanidade de maneiras diferentes. Sua interpretação das profecias bíblicas é literal e futurista, principalmente quando se trata do livro do Apocalipse e do retorno de Cristo.

O pastor André Matheus, explica que o arrebatamento é uma doutrina relativamente nova, tendo seu início no final do século 19, segundo ele, o termo não encontra concordância em diversas tradições e denominações cristãs.