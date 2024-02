Fugitivos de presídio no RN planejam chegar a favelas do RJ, diz secretário

Os dois presos que fugiram do presídio federal em Mossoró, no Rio Grande do Norte, planejam chegar às favelas do Rio de Janeiro, segundo o secretário da Segurança Pública fluminense, Victor Santos.

O que aconteceu

Ao UOL, Santos afirmou que os dois presos tinham planos de se aproximar de lideranças do Comando Vermelho "Temos dados de que ainda não saíram do Rio Grande do Norte, mas que viriam para cá por uma questão de se aproximarem das lideranças do Comando Vermelho no Rio de Janeiro."

Autoridades trabalham para evitar que a dupla chegue às comunidades do Rio, diz secretário. "Sabemos da complexidade para localizá-los caso cheguem às comunidades. Por enquanto, continuam lá. Estamos trabalhando para evitar que cheguem ao Rio de Janeiro."

Em conjunto, estados monitoram possíveis percursos dos presos. "Se houver qualquer dado que mostre que eles estão vindo para o Rio, vamos compartilhar essas informações com os demais secretários. É um caminho longo, que abrange vários outros estados. Mas trocamos informações entre os secretários no Conselho Nacional de Segurança Pública."

Secretário de Segurança e Defesa Social do Rio Grande do Norte disse que trocou informações de inteligência com a Secretaria de Segurança do Acre. Isso porque o detento Rogério da Silva Mendonça é natural do Acre. Ele e Deibson Cabral Nascimento cumpriam pena no sistema prisional do Acre e participaram de uma rebelião no estado. Segundo o secretário do RN, Francisco Araújo, o objetivo é reunir informações sobre o perfil dos presos.

Buscas por fugitivos

Preocupação é com a recaptura dos fugitivos, disse o ministro da Justiça. Segundo Ricardo Lewandowski, há 100 agentes da Polícia Federal, mais 100 da Polícia Rodoviária Federal e outros 300 das equipes das autoridades locais. No local, há três helicópteros atuando em conjunto com drones. "[Os fugitivos] estão localizados num perímetro de cerca de 15 quilômetros de distância do presídio até o centro de Mossoró.

Fugitivos estão em local de mata, na zona rural de Mossoró. Lewandowski afirmou a força-tarefa acredita que eles estejam escondidos naquela região. "Pelas videocameras não identificamos nenhum veículo que os tenha buscado quando transpuseram a grade do presídio e também não temos nenhuma notícia de roubo ou furto de veículos na região. Imaginamos que esses fugitivos devem se encontrar naquela região."

Casa foi invadida e furtada na zona rural da cidade. "Certamente isso pode estar relacionado a esses dois fugitivos que estão tentando sobreviver nessa área onde se encontram", afirmou Lewandowski. Secretário da Segurança do RN disse que governo recebeu ligações com denúncias de moradores locais, que estão sendo investigadas.

Fuga inédita em presídio federal

Dois detentos fugiram do presídio federal de Mossoró (RN). Eles foram identificados como Deibson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça. Esse foi o primeiro registro de fuga de internos em penitenciárias de segurança máxima. Ao todo, o Brasil tem cinco prisões desse tipo.

Os presos conseguiram sair usando uniforme da unidade prisional. A dupla pulou um alambrado para deixar o presídio. Uma filmagem mostra os detentos passando por uma área em obra com gradil por volta das 3h30 da madrugada de quarta (14). A movimentação ocorreu perto dos espaços de banho de sol e das celas dos presos. Os agentes só notaram a ausência dos detentos cerca de duas horas após a fuga.

Lewandowski afastou direção de presídio e anunciou interventor. O interventor escolhido pelo ministro da Justiça e Segurança Pública foi Carlos Luis Vieira Pires. O nome dele já foi publicado no Diário Oficial da União. Ele vai exercer interinamente o cargo de diretor da Penitenciária Federal em Mossoró (RN).

Governo do RN cerca divisas do estado para capturar fugitivos. Araújo afirmou que está em contato com a Paraíba e o Ceará para localizar os presos. Segundo ele, os três estados aumentaram o policiamento terrestre e aéreo.