Deslizamento de terra deixa mansões à beira de precipício na Califórnia

Mansões construídas no topo de um penhasco na Califórnia se aproximaram ainda mais do precipício, depois que um deslizamento fez com que toneladas de rochas e terra caíssem no mar.

Fotos impressionantes mostram as três mansões, localizadas em Dana Point, a um passo do Pacífico, após o deslizamento de terra. Para a surpresa de muitos, as propriedades não correm o risco de cair no mar,

Lewis Bruggeman, proprietário de uma das casas da região, ao sul de Los Angeles, afirmou a um canal de TV local que seu imóvel "não está nem estará ameaçado. Autoridades concordam que não há danos estruturais maiores neste momento."

O deslizamento ocorreu após tempestades atingirem a Califórnia. Imagens do antes e depois publicadas pelo Los Angeles Times mostram que uma enorme área verde que ficava atrás da mansão de Bruggeman desapareceu.

Autoridades de Dana Point ressaltaram que, embora as fotos sejam dramáticas, não há risco imediato. "Os engenheiros que vistoriaram a casa disseram que não há danos nem ameaça iminente à sua estrutura, o que é uma boa notícia", comemorou o prefeito de Dana Point, Jamey Federico, citado pelo Los Angeles Times.

As tempestades da semana passada no sul da Califórnia causaram mais de 500 deslizamentos apenas em Los Angeles. Segundo meteorologistas, a área pode sofrer uma nova inundação nos próximos dias.

