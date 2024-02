Deputada denuncia invasão a gabinete em Goiás: 'Marcas de sangue'

A deputada federal Silvye Alves (União-GO) publicou um vídeo no Instagram, nesta quinta-feira (15), em que denuncia que seu gabinete em Goiânia foi invadido.

O que aconteceu

Silvye diz que o episódio aconteceu hoje, três meses após outra invasão ao gabinete. "Não levaram nada desta vez. Reviraram gavetas, documentos de prefeituras que enviaram ofício pedindo que ajudasse na saúde, infraestrutura".

Na gravação, a deputada mostra policiais civis e federais periciando o local após a invasão. É possível ver marcas de sangue em uma gaveta.

A parlamentar diz que a Polícia Federal acompanha o caso por suspeita de "crime político". O UOL entrou em contato com a instituição sobre a denúncia, mas ainda não teve retorno.

A Polícia Civil de Goiás confirmou que investiga o caso e disse que a PF coopera com as investigações.

O UOL também tenta contato com a deputada para mais informações sobre a invasão. Caso haja resposta, o texto será atualizado.

Escolta policial

Em junho do ano passado, o União Brasil chegou a pedir que a Câmara disponibilizasse escolta policial para a deputada. A solicitação aconteceu após a parlamentar receber ameaças de morte a ela e seus familiares.

O pedido apontava que as ameaças ocorriam em razão do posicionamento da parlamentar em votações de temas relevantes para a Câmara e para o país. No entanto, não era informado qual o posicionamento de Silvye no pedido.