Cúpula Mundial de Governos publica relatório sobre '8 Transformações: das Crises às Oportunidades'

DUBAI, 14 de fevereiro de 2024 (WAM) -- Os líderes governamentais enfrentam hoje uma infinidade de desafios estratégicos, cada um deles apresentando riscos e oportunidades. E todos eles exigem ações urgentes e deliberadas. Respostas proativas e antecipadas oferecem aos governos uma vantagem estratégica, reforçando a resiliência nacional e impulsionando o progresso tanto no futuro próximo quanto no longo prazo. Enquanto o mundo lida com esses desafios, um relatório intitulado "8 Transformações: das Crises às Oportunidades" foi publicado pela Cúpula Mundial de Governos em colaboração com o Instituto Nacional de Transformações da Kearney.

O relatório descreve oito caminhos inovadores para converter crises globais urgentes em oportunidades transformadoras. Cada capítulo examina um desafio específico; identifica uma possível solução para ele; pesquisa as forças complexas que criam obstáculos para a realização dessa solução; e, em seguida, propõe uma abordagem para usar os mecanismos causais do próprio desafio para criar um caminho autossustentável para o progresso.

Mohamed Yousef AlSharhan, diretor-administrativo da Organização Cúpula Mundial de Governos (WGS, na sigla em inglês), disse que os governos de todo o mundo precisam reconstruir a confiança em suas instituições, colocando as pessoas em primeiro lugar e no centro do processo de tomada de decisões e elaboração de políticas. "Este último relatório da WGS e da Kearney tem como objetivo colocar em suas mãos um guia que pode levar a uma mudança transformadora real, tangível e duradoura na forma como os modelos de governança funcionam para as pessoas a quem devem servir", enfatizou.

Rudolph Lohmeyer, sócio e diretor do Instituto Nacional de Transformações, Kearney Oriente Médio, disse que o mundo entrou em um período de transição frágil e desorientador, enfrentando uma "policrise" que abrange domínios geopolíticos, ambientais, econômicos e sociais.

"Como em todos os momentos críticos, este é caracterizado por uma volatilidade generalizada, fluidez institucional e profunda incerteza estratégica. Também é caracterizado por grandes oportunidades de ação transformadora - um período em que a agência humana é mais necessária e mais possível, especialmente devido aos avanços descontínuos que estamos vendo em uma série de tecnologias importantes, como a IA generativa. Este ano, na Cúpula Mundial de Governos, esperamos nos reunir com os líderes mundiais para traçar, de forma colaborativa, um caminho rumo a um futuro resiliente, regenerativo e interconectado", acrescentou.

Os oito desafios e transformações descritos no relatório são:

Erosão da verdade - Uma abordagem baseada na ciência para estimular o mercado de conteúdo confiável

Carbono atmosférico - Uma iniciativa global para alcançar um salto exponencial na remoção do carbono atmosférico

Deslocamento de empregos impulsionado pela tecnologia - Aproveitamento da IA na educação para acelerar a preparação da força de trabalho para o futuro

Crise de saúde - Institucionalização da detecção precoce e do tratamento de doenças crônicas para prolongar a vida útil da saúde

Proliferação de armas cibernéticas - Um mercado governado para trazer à luz o comércio ilícito de vulnerabilidades cibernéticas

Polarização social - Interrupção sistemática do ciclo de desumanização e polarização

Bem-estar psicológico dos jovens - Pesquisa baseada em algoritmo para entender e reverter espirais de saúde mental

Crise de significado e propósito - Trabalho de impacto para incutir um senso de significado