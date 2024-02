Cúpula Mundial de Governos 2024 é de grande importância para a Áustria, diz embaixador

DUBAI, 15 de fevereiro de 2024 (WAM) -- Etienne Berchtold, embaixador da República da Áustria nos Emirados Árabes Unidos, enfatizou que a Cúpula Mundial de Governos deste ano foi muito importante para o governo austríaco, pois foi representado no nível do secretário de Estado Florian Tursky, que está lidando com digitalização e Inteligência Artificial.

Falando à Agência de Notícias dos Emirados (WAM) na WGS 2024, Berchtold expressou a esperança de que o memorando de IA assinado com Omar bin Sultan Al Olama, ministro de Estado para Inteligência Artificial, Economia Digital e Aplicações de Trabalho Remoto, no primeiro dia da Cúpula Mundial de Governos, produza os objetivos desejados em breve. "Essa conferência em geral reúne muitas pessoas nos níveis econômico, político e cultural, por isso é muito valorizada, e estamos felizes por fazer parte dela", concluiu.