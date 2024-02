Cultura na educação é fundamental para combater a desinformação e estabelecer a ética da Inteligência Artificial, diz ministro da Cultura da Colômbia

Por Marta Cruzado

DUBAI, 15 de fevereiro de 2024 (WAM) -- O ministro da Cultura da Colômbia, Juan David Correa, destacou o impacto das mudanças recentes, como a emergência climática e os avanços da inteligência artificial nas culturas e nas artes. Correa enfatizou a importância da cultura na educação, afirmando que ela deve formar a base para combater a desinformação e estabelecer limites éticos para a inteligência artificial.

A declaração à Agência de Notícias dos Emirados (WAM) veio durante uma reunião com a diáspora colombiana em Dubai. O ministro colombiano participou da Conferência Mundial da UNESCO sobre Cultura e Educação Artística, realizada em Abu Dhabi de 13 a 15 de fevereiro de 2024. As discussões se concentraram no papel da cultura e das artes na educação.

Juan David Correa disse que desde a última conferência desse tipo, realizada em Seul, "muitas coisas mudaram; há uma emergência climática e um avanço na inteligência artificial, que estão desafiando as culturas e as artes". O ministro salientou que a cultura, que abrange mais do que apenas expressões artísticas, deve ser a pedra angular da educação. Ele argumentou que isso equiparia os alunos para avaliar criticamente a desinformação on-line, incluindo conteúdo racista e classista, e promoveria uma compreensão das origens humanas da inteligência artificial e da necessidade de limites éticos. Correa destacou a cultura como um meio de se conectar com outras pessoas e entender o passado, promovendo uma apreciação pela natureza e pelo meio ambiente.

O ministro observou ainda que a cultura permite que os indivíduos compreendam seu ambiente e seu papel dentro dele, promovendo uma nova perspectiva que incentiva a exploração holística de seu entorno. Além disso, a educação cultural desempenha um papel vital na promoção da paz ao fomentar a unidade apesar das divergências, com o objetivo de evitar conflitos e crises globais.

No que diz respeito à cultura da paz, a Colômbia tem uma vasta experiência para compartilhar com o mundo, pois vem lidando com conflitos internos há décadas e já experimentou o que é trabalhar para chegar a um acordo de paz. Por todas essas razões, acrescentou o ministro, a Colômbia veio a Abu Dhabi pedindo ao mundo uma "transformação dos sistemas escolares" e que a cultura e as artes deixem de ser "uma espécie de ideia estranha à educação".

Tomando medidas em relação ao seu compromisso educacional, a Colômbia embarca em uma série de iniciativas para integrar "cultura e sensibilidade" em suas escolas e nutrir "indivíduos criativos", explicou o ministro. Em uma ação sem precedentes, o governo colombiano investe US$ 70 milhões, marcando seu "maior investimento histórico no setor cultural". Esse projeto ambicioso tem como objetivo capacitar professores de arte, meio ambiente, esportes e ciências para infundir o discurso cultural e artístico em cinco mil escolas nos próximos quatro anos.

Durante sua primeira visita aos Emirados Árabes Unidos, Correa se reuniu com Salem bin Khalid Al Qassimi, ministro da Cultura dos Emirados, e outras autoridades do mundo das artes e da cultura para buscar sinergias nesse campo. O colombiano manifestou seu desejo de "ativar mecanismos de cooperação e turismo cultural", por meio da participação recíproca em feiras de livros, tradução de textos do espanhol para o árabe e vice-versa, e até mesmo a possibilidade de estabelecer um centro de estudos árabes na Colômbia.