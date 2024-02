Conselheiro tutelar é preso suspeito de negociar com autores de abuso no PA

Do UOL, em São Paulo

Um conselheiro tutelar foi preso nesta quinta-feira (15), em Cametá (PA), suspeito de negociar com criminosos que praticaram violência sexual contra crianças e adolescentes.

O que aconteceu

Ele utilizava do cargo para conseguir vantagens indevidas desses abusadores, segundo a Polícia Civil. Em troca, o conselheiro não encaminhava as denúncias de violência sexual às autoridades competentes.

Três denúncias foram feitas contra o conselheiro tutelar. "O acusado alegava ter influência junto às autoridades do Poder Judiciário e do Ministério Público, dessa forma, ele descredibilizava a atuação das instituições de proteção aos direitos das crianças e dos adolescentes", disse Walter Resende, delegado-geral da Polícia Civil do Pará.

O esquema também foi aplicado pelo suspeito durante o Carnaval, "período de intensa movimentação popular", segundo a polícia.

Ele foi preso na sede do Conselho Tutelar de Cametá.