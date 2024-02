Condores-dos-andes são libertados na Patagônia chilena

SANTIAGO (Reuters) - Após dois meses em uma jaula ao ar livre no sul do Chile, quatro jovens condores-dos-andes de diversos cantos do país abriram suas asas na tarde de quarta-feira e voaram livres na região da Patagônia.

Chicoco, que foi encontrado gravemente envenenado; Bagual, que caiu do ninho quando pequeno; e Cuyen e Eclipse, encontrados em cativeiro, todos fizeram parte de um projeto de retorno à vida selvagem liderado por instituições públicas e privadas.

Os condores carregam transmissores de satélite e rádio que ajudarão os pesquisadores a observarem rotas de voo, locais de reprodução e outros dados essenciais para o estudo de espécies raras.

Os quatro condores foram avaliados no Zoológico Metropolitano de Santiago antes de serem transportados para o Parque Nacional da Patagônia, no extremo sul do Chile, onde passaram por um processo de aclimatização de dois meses.

"Soltá-los no extremo sul, onde eles ainda têm abundantes fontes de alimentos, é muito favorável para os condores", disse Cristian Saucedo, diretor de vida selvagem da Rewilding Chile, uma das organizações envolvidas na operação.

A Patagônia é casa de 70% dos condores-dos-andes do Chile. A população vem sendo reduzida em regiões centrais devido ao desenvolvimento urbano e venenos normalmente usados para controlar predadores de gado.

Essas aves vivem em bandos e o Parque Nacional da Patagônia está na rota de voo de vários condores andinos, o que ajudará as aves recém-libertadas a se integrarem à natureza, disse Saucedo.

Devolvê-los ao seu habitat natural também é importante para reparar ecossistemas danificados e para melhor compreender as aves no centro e sul do Chile.

(Reportagem de Alexander Villegas)