Clube Militar silencia após PF citar filho de general; o que é o grupo?

Victor Carneiro, filho do general Sérgio Tavares Carneiro, presidente do Clube Militar, foi citado nas investigações da Polícia Federal sobre a participação de militares na tentativa de golpe após as eleições, segundo o jornal Folha de S. Paulo.

Até o momento, o Clube Militar, que costuma atuar como porta-voz dos militares da ativa, ainda não se pronunciou sobre o assunto.

O que é o Clube Militar?

Fundado em 26 de junho de 1887, o Clube Militar é uma associação formada por oficiais da reserva. Ao longo de sua existência, sofreu duas pequenas interrupções: de 1950 a 1951 e de 1964 a 1969.

Abriga oficiais do Exército, Marinha e Aeronáutica. Segundo seu próprio estatuto, entre os objetivos da associação estão "estreitar os laços de união e solidariedade entre os oficiais das forças armadas", "promover e incentivar manifestações cívicas e patrióticas" e "preservar as tradições e zelar por seu prestígio no seio das Forças Armadas e da sociedade brasileira."

Apesar do nome, o clube não está subordinado às regras do Exército. Entidade privada e sem fins lucrativos é responsável também por administrar clubes recreativos para uso de militares e familiares.

Busca de "soluções para os problemas brasileiros". Além de ter "caráter representativo, assistencial, social, cultural, esportivo e recreativo", o Clube Militar se define em seu próprio site como "um fórum de discussão dos grandes temas nacionais, buscando soluções para os problemas brasileiros por meio de conferências, comissões, painéis, pareceres e campanhas."

Grupo tenta ocupar o posto de porta-voz de militares da ativa sobre temas político-partidários, já que eles não podem se pronunciar sobre essas questões. A exemplo disso, no ano passado, quando o governo Lula (PT) proibiu manifestações das Forças Armadas em comemoração ao aniversário do golpe militar de 1964, o Clube Militar divulgou uma nota em memória da ditadura.

Os Clubes Naval, Militar e de Aeronáutica não poderiam deixar de estar alinhados com as Forças Armadas, às quais se vinculam por compromissos e ideais, para que o 31 de Março de 1964 permaneça vivo na História.

Nota do Clube Militar de 31 de março der 2023

Atualmente, o Clube Militar é presidido pelo general Sérgio Tavares Carneiro. Também passaram pela cadeira nomes como Hamilton Mourão, Eurico Gaspar Dutra, Hermes da Fonseca, entre outros.

Associação divulga trimestralmente uma revista digital. Na última edição, foram abordados temas como o conflito entre Israel e Hamas, o anticomunismo, o que chamaram de "kit ideológico escolar" e a tensão entre o STF e Jair Bolsonaro (PL). Assinaram artigos nomes como Deltan Dallagnol e Rodrigo Constantino. No texto de abertura, o presidente do Clube cita "cidadãos de bem" ao afirmar que "afronta-se, no Brasil, a credibilidade das instituições".