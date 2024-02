Cinco morrem em ataque ucraniano com mísseis na cidade russa de Belgorod, diz governador

MOSCOU (Reuters) - Cinco pessoas, incluindo uma criança, foram mortas em um ataque ucraniano com mísseis nesta quinta-feira na cidade de Belgorod, no sul da Rússia, disseram autoridades russas.

O governador da região, Vyacheslav Gladkov, afirmou nas redes sociais que outras 18 pessoas ficaram feridas, incluindo cinco crianças.

O governador da região vizinha de Kursk, Roman Starovoit, chamou o ataque de "um novo crime dos nazistas ucranianos" - linguagem típica da forma como as autoridades russas se referem à Ucrânia para justificar sua invasão.

Não houve comentário imediato de Kiev.

Starovoit disse que um shopping center, uma instalação esportiva ao ar livre e locais residenciais foram atingidos. Ele não forneceu um número oficial de mortos.

"O inimigo está atingindo deliberadamente um grupo de civis", afirmou ele.

Um correspondente do canal de televisão Zvezda, de propriedade do Ministério da Defesa, informou que seis pessoas foram mortas nas proximidades do shopping center Magnit. A agência de notícias Mash calculou o número total de mortos em nove.

Vídeos e fotografias postados nas mídias sociais mostraram um prédio com o logotipo Magnit com quase todas as janelas quebradas.

Um vídeo publicado pelo Zvezda mostrou trabalhadores de emergência correndo para ajudar pessoas feridas em um complexo esportivo ao ar livre.

Belgorod é próxima da fronteira com a Ucrânia, e a cidade e a região circundante têm sofrido ataques frequentes durante a guerra. As autoridades russas disseram que 25 civis foram mortos no maior desses ataques, no final de dezembro.

O Ministério da Defesa da Rússia disse que seus sistemas de defesa aérea abateram 14 mísseis ucranianos sobre a região de Belgorod. A Reuters não pôde confirmar o relato de forma independente.

(Reportagem da Reuters)